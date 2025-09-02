Otegi dice que la detención de Cerdán retrasó el debate del nuevo Estatuto vasco porque era interlocutor de PNV y Bildu

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha atribuido el "retraso" en torno a un nuevo Estatuto, por una parte, a la detención del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que era el interlocutor del Gobierno en esta materia tanto para su formación como para el PNV y, por otro lado, al proceso interno de la formación jetzale, con cuya nueva dirección se deberá "retomar el ambiente de confianza" que existía con la anterior y "va a costar lo suyo".

En una entrevista a 'Radio Euskadi, recogida por Europa Press, se ha referido, de esta manera, al debate sobre un nuevo Estatuto, después de que el pasado lunes el presidente del PNV, Aitor Esteban, anunciara que este mes se producirán "más conversaciones" dentro del diálogo iniciado entre los partidos vascos sobre esta cuestión y adelantaba que "lo ideal" sería avanzar en un acuerdo antes de final de año".

Otegi ha desvelado que este lunes por la tarde habló con Aitor Esteban, después de "un tiempo" sin hacerlo, y quedaron en que se tienen que llamar para "abordar" este debate, al que espera que realmente se le pueda dar un impulso.

Ha indicado que este tema no es una cuestión de siglas políticas o de proyectos políticos concretos, sino que, cuando se habla de soberanía "se habla de "quién toma las decisiones y dónde". "Y nosotros queremos que las decisiones se tomen en este país y que las tomen los vascos y las vascas", ha añadido.

El secretario general de EH Bildu ha señalado que existen retos y oportunidades en torno al cambio climático, la digitalización, la eficacia en la Administración, la inteligencia artificial o la política industrial y, a su juicio, los vascos necesitan "como todos los pueblos del mundo soberanía para poder tener instrumentos para tomar decisiones".

En este sentido, ha manifestado que, "por mucho que se hable de un gran autogobierno" en Euskadi, ha recordado que no se puede fijar en el País Vasco un salario mínimo o las fiestas y días laborales. "No tenemos instrumentos ni para eso y, por lo tanto, estamos impedidos de tomar decisiones que van a tener que tomarse para hacer frente a grandes retos en el país", ha asegurado.

Respecto a si cree, como apunta Aitor Esteban, que se podría lograr un acuerdo sobre un nuevo Estatuto a finales de este año, ha afirmado que no sabe si podrá ser, y ha recordado que se lleva casi 50 años tratando de que "se cumpla un Estatuto".

Arnaldo Otegi ha asegurado que todos los partidos políticos consideran que esto es "un momento propicio" para ello en la medida en que existe en el Estado un gobierno "que puede ser, -lo pongo con todas las comillas del mundo-, más sensible en este tema". Por lo tanto, considera que es el momento de abordar el tema de la reforma del marco político jurídico y "eso es una oportunidad", aunque no se "atrevería a poner una fecha" a un posible acuerdo. "Cuanto antes, mejor", ha manifestado.

"ESFUERZO DENODADO"

Según ha señalado, ahora hay que ver si son capaces o no de alcanzar un acuerdo porque hay temas en los que es "evidente" que existen "diferencias entre las fuerzas políticas. Otegi ha asegurado que EH Bildu va a hacer "un esfuerzo denodado, no por poner encima de la mesa el interés y el proyecto de EH Bildu sino por poner encima de la mesa un escenario que nos permite una cierta comodidad a todo el mundo y que permita al país avanzar".

Cuestionado por el hecho de que no se esté avanzando en este tema y el hecho de que Aitor Esteban apuntara que una de la razones era que el ex secretario de Organización, Santos Cerdán, era el interlocutor de EH Bildu en esta materia y fue detenido, Otegi ha respondido que también lo era con el PNV.

"Hasta donde yo sé, en materia de estatus, quien hablaba por parte del PSOE, además de alguna otra gente, era Santos Cerdán. Es decir, el interlocutor del gobierno con Junts, con Puigdemont, era Santos Cerdán; el interlocutor del Gobierno para hablar de materia de estatus con el PNV y con nosotros, era Santos Cerdán", ha señalado.

Por lo tanto, ha indicado que el hecho de que Santos Cerdán esté en la cárcel ha derivado en que "en estos meses haya habido un problema, porque él era el que llevaba un poco la negociación de ese tema".

Otegi ha añadido que, además del tema de Cerdán, lo que ha producido "un retraso" en este asunto, ha sido el proceso interno del PNV. "Ha habido nos meses en los que el PNV ha tenido un proceso interno, ha habido un cambio de dirección. Nosotros llevábamos más de seis años hablando muy habitualmente con el PNV, prácticamente todos los meses y eso sufrió una interrupción, porque -evidentemente, y es normal- , el PNV entra en un proceso interno en el que hay un cambio de dirección", ha explicado.

El dirigente abertzale ha señalado que, por tanto, "retomar un ambiente de confianza otra vez, va a costar lo suyo" no por "ningún motivo principal", sino porque con el "PNV de Andoni Ortuzar y de Joseba manteníamos una relación de bastante confianza" ya que han hablado "mucho y durante muchos años".

Tras indicar que eso habrá que "rehacerlo ahora", ha señalado que se va a necesitar la "suma abertzale y la suma progresista". "Y entendemos que no sumar en abertzale y no sumar en progresista es coartarle al país posibilidades y ambiciones que el país tiene, y es como una hipoteca que no nos permite avanzar todo lo que podíamos avanzar".

RONDA DEL LEHENDAKARI

Por otra parte, ante la ronda prevista por el Lehendakari, Imanol Pradales, con los partidos, Otegi ha precisado que la cita será con el grupo parlamentario y acudirán "con espíritu constructivo".

Según ha señalado, en Euskadi hay "graves problemas" como el precio de la vivienda o la situación de Osakidadetza como consecuencia de aplicar unas determinadas políticas públicas, por lo que habrá que "poner en marcha otras".

"Y lo que entendí ayer a Aitor Esteban fue decir las políticas públicas son las que quiere la gente. Porque la gente ha votado al PNV y al PSOE en esta parte del país, en estos tres territorios", ha apuntado Otegi, que ha recordado que se puede votar a una formación pero no estar de acuerdo con todo lo que hace.

Otegi ha rechazado que se les reproche no llegar acuerdos si lo que se plantea es que ese acuerdo sea "sumarse" a las políticas públicas del PNV. "Si yo creo que hay que hacer otras políticas públicas, y tú dices que las tuyas son las mejores del mundo, adelante con los faroles, que sigan", ha manifestado.

A su juicio, hay tres ámbitos en los que cree necesarios cambios, uno de ellos Salud, donde ha negado que se hayan "salido del acuerdo de la Mesa", porque en prácticamente la mitad de la materias han llegado a un consenso. En algunos ámbitos como el de la precariedad o la privatización no llegaron a un acuerdo y el PNV "votó a favor con el PP y con Confebask", que se ha preguntado qué hace la patronal en la Mesa de Salud. "No lo sé, tendrá algún negocio", ha señalado.

Otegi ha afirmado que en esos temas o en el de cuidados hay "diferencias claras", pero en otros cree que pueden alcanzar acuerdos como en materia de transición energética, educativa, euskera, mayor eficiencia en la administración pública y estatus político.

"Creo que hay diferentes espacios en los que se pueden alcanzar acuerdos parciales y otros en los que no va a haber acuerdo porque somos sustancialmente diferentes. Pero esto no es un drama", ha señalado Otegi, que ha reiterado que hay "políticas públicas alternativas a las que se hacen".