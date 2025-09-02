Espana agencias

Óscar López exige a Ayuso que defienda "los intereses de Madrid" y acepte la condonación de la deuda

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha exigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que defienda los "intereses de Madrid" y acepte la condonación del Gobierno de España de 8.600 millones de euros de deuda de la región.

"En los últimos años, los gobiernos de Ayuso han aumentado la deuda de la Comunidad de Madrid en más de 6.000 millones de euros. Han aumentado la deuda a pesar de haber recortado en servicios públicos y de haber hecho rebajas fiscales a los más ricos, y aún así ha aumentado", ha trasladado el portavoz socialista en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Así, ha criticado que pese a que la Comunidad de Madrid no recurrió al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y se "financió en el sector privado", el Gobierno de España ha incluido a la Comunidad de Madrid para también condonar esos 8.600 millones de euros "que desaparecerían de la deuda de Madrid".

Para López la pregunta es qué va a hacer el Gobierno de Ayuso, si "va a seguir el dictado del señor (Alberto Núñez) Feijóo para hacer oposición al Gobierno de España o va a aceptar que se reduzca la deuda de los madrileños".

Por otro lado, ha hecho alusión a que en los últimos años la Comunidad de Madrid ha recibido más de 100.000 millones de euros en transferencias del Gobierno de España, una cifra que es "récord". "Nunca antes en la historia la Comunidad de Madrid había recibido tantos recursos de un Gobierno como está recibiendo del Gobierno de Pedro Sánchez. Más de 40.000 millones de euros más que con los gobiernos de (Mariano) Rajoy", ha subrayado.

"¿Ayuso va a defender a los madrileños? ¿Ayuso va a aceptar que se reduzca la deuda de los madrileños? ¿O Ayuso va a hacer el juego al señor Feijóo y se va a poner a recibir esa condonación de la deuda?", se ha preguntado el representante del PSOE.

