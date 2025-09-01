Espana agencias

Moret (PSC) ve "bien" que los socios pidan seguir los acuerdos antes de hablar de Presupuestos

Por Newsroom Infobae

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha considerado legítimo y ve "bien" que los socios de investidura y con los que el Govern aprobó los suplementos de crédito, ERC y Comuns, pidan seguir el cumplimiento de los acuerdos antes de hablar de los Presupuestos.

Lo ha dicho en una rueda de prensa desde la sede del partido, preguntada por las peticiones de ambas formaciones trasladadas este mismo lunes: "Que se pida hablar de cosas concretas que se comprometieron y que se abordaron en el marco de la aprobación de los suplementos de crédito, nos parece bien".

Concretamente, sobre la iniciativa que ERC ha anunciado en el Congreso de los Diputados sobre el modelo fiscal y de financiación, Moret ha explicado que entienden que tratará la articulación de la fiscalidad y el refuerzo de la Agència Tributària de Catalunya (ATC), y que respetan la decisión: "Deberá seguir todas las lógicas parlamentarias del Congreso".

Moret ha reiterado que se mantiene el espacio estable de relación con los socios, pero que las nuevas cuentas para 2026 no se han abordado: "Estamos trabajando otros temas que están vinculados con los acuerdos de investidura, como puede ser el ámbito de Rodalies o el modelo de financiación".

GLOBAL SUMUD FLOTILLA

Finalmente, Moret ha destacado la presencia de los socialistas en los actos en Barcelona por la marcha de la Global Sumud Flotilla hacia Gaza, y ha mostrado su apoyo a las iniciativas para frenar lo que ha calificado de genocidio en la Franja.

"Nuestro posicionamiento en contra del genocidio que está sufriendo el pueblo palestino en Gaza y, evidentemente, nuestro posicionamiento en contra del bloqueo humanitario que también está infringiendo el estado de Israel al pueblo palestino", ha expresado.

EuropaPress

