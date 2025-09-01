Espana agencias

El juez del caso del fiscal general da tres días a las acusaciones para que reformulen sus peticiones de cárcel

Por Newsroom Infobae

Guardar

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha dado tres días a las acusaciones del caso que dirige contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, para que reformulen los escritos de acusación en los que recogían sus peticiones de cárcel, toda vez que la Sala de Apelación sacó del procedimiento a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

En una providencia, dictada este mismo lunes, el instructor se ha dirigido a las partes a la vista de "las modificaciones" acordadas "con ocasión de la estimación parcial del recurso de apelación" que presentó Rodríguez.

Fue el pasado 29 de julio cuando la Sala de Apelación del alto tribunal acordó por unanimidad archivar la causa para la fiscal jefa provincial. La Sala de Apelación exoneró a Rodríguez al considerar que estaba obligada a informar al fiscal general del Estado sobre la investigación abierta por delitos fiscales contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Los magistrados Andrés Palomo, Eduardo de Porres y Julián Sánchez Melgar incidieron en que esa dación de cuentas era "un acto neutral y no evidencia por sí mismo riesgo alguno para el bien jurídico protegido por el delito investigado, salvo cuando se acompañe de otros elementos que evidencien la voluntad de concierto con los autores de la revelación de secretos", algo que, a su juicio, no sucedió en este caso.

"Nada de irregular advertimos en la petición de documentación del fiscal general del Estado y en su cumplimiento por la investigada", indicaron los magistrados de la Sala de Apelación.

Cabe recordar que Hurtado puso fin a ocho meses de investigación que empezaron a raíz de la causa abierta por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la nota de prensa que la Fiscalía emitió a las 10:20 del 14 de marzo de 2024 para desmentir lo que consideraba un bulo, en alusión a lo publicado la noche anterior, a las 21:29, por 'El Mundo', donde se decía que se había ofrecido un pacto a González Amador --en vez de al revés--, en el marco del caso que ha acabado con él procesado también por delitos fiscales.

Rodríguez fue finalmente exonerada pero, en ese mismo auto, la Sala de Apelación respaldó la decisión de Hurtado de procesar al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos, por el que las acusaciones piden hasta 6 años de cárcel.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un juez ordena el internamiento del menor detenido por agresión sexual cerca del centro de Hortaleza (Madrid)

Un juez ordena el internamiento

AMP.Baleares pide al Gobierno entrar en contingencia migratoria: "No para repartir menores, sino porque no hay dignidad"

AMP.Baleares pide al Gobierno entrar

Andalucía acusa al Gobierno de buscar el "caos" y que las CCAA del PP "se desborden" con el reparto de menores

Andalucía acusa al Gobierno de

El PSOE en CyL reclama a Mañueco un pacto autonómico que "blinde y profesionalice" el operativo contra incendios

El PSOE en CyL reclama

Gobierno andaluz cree que Sánchez llega "tarde" con medidas frente a incendios: "Es el reconocimiento de sus errores"

Gobierno andaluz cree que Sánchez
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los datos reales de la

Los datos reales de la inmigración irregular: las llegadas por la ruta canaria caen un 52% aunque España ya es el segundo país europeo en peticiones de asilo

El Gobierno de Moreno Bonilla gastará 59.996 euros en vinos de Jerez para poder servirlos en “atenciones protocolarias”

Una violación a una chica de 14 años y un ataque de encapuchados: el centro de menores de Hortaleza se convierte en arma arrojadiza para los discursos de odio

Un ingeniero español cuenta el gasto de volar un bombardero B2, con el que Trump recibió a Putin: supera los 100.000 euros la hora

La entrevista de Sánchez en 7 frases: “Soy incompatible con cualquier forma de corrupción”

ECONOMÍA

Las viviendas vacías, una posible

Las viviendas vacías, una posible solución a la falta de oferta en el tensionado mercado inmobiliario español

Conciliación entre vida laboral y personal: cuáles son las ciudades españolas que ofrecen más tiempo libre y mejor calidad de vida

Comprobar Lotería 6/49: resultados del 1 de septiembre

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 5 de este 1 septiembre

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 1 septiembre

DEPORTES

El jefe de Mercedes, Toto

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, lo tiene claro: “La Fórmula 1 necesita a un imbécil, la gente necesita odiar a alguien”

El peluquero de Carlos Alcaraz sobre su relación con el tenista: “Tengo que darle un poco de privilegio. Trabajamos a puerta cerrada y cuando no vaya nadie a la tienda”

Islam Makhachev quiere un combate contra Ilia Topuria: “Estoy interesado en hacer esa pelea”

El enfado de Fernando Alonso con Aston Martin durante el GP de Países Bajos: “Os habéis olvidado de mí”

La Guardia Urbana detiene las obras del Camp Nou y denuncia a la constructora por trabajar en domingo sin licencia