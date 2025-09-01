Andalucía rechaza una condonación de deuda que es una "trampa" y "maquillaje contable" por exigencia del independentismo

La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos europeos, Carolina España, ha expresado este lunes su rechazo a una condonación de deuda autonómica que supone una "trampa" y un "maquillaje contable" por "exigencia" del independentismo catalán.

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, España se ha pronunciado así al hilo de que este martes el Consejo de Ministros vaya a aprobar el proyecto de ley para asumir hasta 83.252 millones de deuda de todas las comunidades autónomas, de los que el mayor montante, 18.791 millones, correspondería a Andalucía.

Ha manifestado que los andaluces y españoles se "merecen saber la verdad" sobre lo que hay detrás de esa condonación de deuda y que el Gobierno central "no les mienta" y es que "la condonación de la deuda es una trampa porque realmente se produce porque es una exigencia del independentismo catalán", concretamente de ERC a cambio de apoyar al socialista Salvador Illa como presidente catalán.

La consejera andaluza ha indicado que Cataluña es una de las comunidades autónomas "con más deuda de toda España", concretamente, el "tiene más del doble de la deuda de Andalucía", porque "se ha dedicado a despilfarrar durante la pandemia y la época del procés y, al final, ese despilfarro lo vamos a tener que pagar todos los españoles".

"Es un pago al chantaje del independentismo", ha sentenciado Carolina España, apuntando que la condonación de la deuda "no supone, en ningún caso, un dinero extra que llegue a Andalucía ni que llegue a ninguna comunidad autónoma".

Ha indicado que si a Andalucía le fueran a llegar "los 18.000 millones de euros en un cheque para poder gastarlo", ahí estaría ella la "primera para decir que sí", porque eso sí sería "bueno" para esta comunidad, pero la condonación de deuda que está planteando el Gobierno central como "una amnistía contable y un maquillaje contable" porque se pasa del "balance de la Junta al balance del estado".

Carolina España ha advertido de que "esta condonación de la deuda no nos supondría ni un euro más para invertir en Andalucía ni en sanidad, ni en educación ni en dependencia, no supone más recursos ni para pagar más médicos, ni más profesores, ni para invertir en la mejora de carreteras ni en viviendas".

Según ha señalado, la "deuda no desaparece, sino que se mutualiza y la vamos a seguir pagando todos los españoles": "Todos los españoles vamos a pagar esa deuda catalana".

La consejera ha manifestado que lo que hace falta es "una reforma del sistema de financiación que acabe con la injusticia que se está produciendo" con Andalucía. Ha señalado que al independentismo catalán sí "le interesa la condonación" porque ya tiene la "financiación singular y privilegiada" que dará a Cataluña el cien por cien "de los tributos, cuando el resto de comunidades solo recibimos el 50 por ciento de la recaudación".

PRESUPUESTOS "EN TIEMPO Y FORMA"

Carolina España ha afirmado que Andalucía contará con su presupuesto para 2026 en "tiempo y forma", mientras ha mostrado su preocupación por el hecho de que no volviera a haber Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"Desde el Gobierno andaluz queremos, en definitiva, aislarnos de los problemas y líos que nos llegan desde el Gobierno de España y queremos seguir la senda del modelo andaluz que hemos marcado aquí en esta tierra de la mano de Juanma Moreno, que es tener presupuesto, estabilidad política, estabilidad presupuestaria, y tener seguridad jurídica y confianza", según ha explicado.