El PSOE defiende su gestión en la crisis de incendios frente a un PP que ha "polarizado" y ha "fracasado" en prevención

La secretaria de Política Económica, Transformación Digital, Emprendimiento e Impacto Social y portavoz adjunta del PSOE, Enma López, ha reivindicado este domingo la actuación del partido durante la crisis de incendios de este verano, asegurando que ha estado "donde tenía que estar", frente a un PP que ha aprovechado para "polarizar" y con unos gobiernos autonómicos que han "fracasado" en prevención.

López ha subrayado en declaraciones a los medios que, una vez superada la emergencia, ha llegado el momento de la "rendición de cuentas" y de analizar con transparencia lo sucedido, y ha reivindicado que el Partido Socialista ha puesto los medios y "todos los recursos" para "salir cuanto antes de los incendios".

Además, ha recordado que los ministros del Gobierno han comparecido esta semana en el Senado y ha defendido que los ciudadanos tienen "derecho a saber dónde ha estado cada administración y qué ha hecho cada gobernante".

"A nosotros se nos vota precisamente para que solucionemos los problemas. El PSOE durante la crisis ha estado todos a una en poner los medios y, tras esa catástrofe, en aprobar ayudas con la declaración de zona catastrófica para las zonas gravemente afectadas por emergencias de Protección Civil", ha insistido la dirigente socialista.

Frente a ello, ha señalado que el PP, "que es quien tiene las competencias en las comunidades autónomas", ha fracasado nuevamente como cada vez que "tiene que enfrentarse a una emergencia". "Y como fracasa, lo que hace es polarizar", ha lamentado López.

Fracasaron, según la secretaria de Política Económica del PSOE, porque las Comunidades Autónomas no invirtieron lo suficiente en prevención, y porque tienen en "unas condiciones laborales indignas" a "todas esas brigadas" que trabajaron en las labores de extinción de incendios.

La portavoz socialista ha reprochado también a los presidentes autonómicos del PP, como Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) y Alfonso Rueda (Galicia), que actuasen con "deslealtad" al no movilizar medios disponibles mientras reclamaban recursos al Gobierno central.

Asimismo, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de coordinar una estrategia de "desinformación y crispación", basada en "peticiones absolutamente desproporcionadas" de medios de extinción, que sumaban "el doble de todos los recursos de la Unión Europea".

López ha concluido que el contraste de este verano ha sido "un Gobierno socialista de Pedro Sánchez que trabaja y resuelve" frente a un PP que, a su juicio, "polariza, fracasa y recurre a la crispación".

INSTA AL PP A FIRMAR UN PACTO DE ESTADO

Preguntada por el pacto de Estado frente a la emergencia climática que presentará este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la dirigente socialista ha instado al PP a "tener altura de Estado" y "ser conscientes" de que lo ocurrido este verano probablemente haya sido "el trailer de todo lo que está por venir en los próximos años".

Ha lamentado que en los últimos días de los 'populares', entre ellos el propio Feijóo, han calificado la propuesta de pacto de Estado como "una cortina de humo", negando así "la emergencia climática" y los efectos que tienen.

"Normal, porque están pactando con negacionistas de Vox", ha añadido, reclamando al PP una "predisposición" para llegar a acuerdos que no han visto en sus declaraciones de los últimos días. "Siempre se está a tiempo de rectificar, sobre todo cuando estamos hablando de algo tan importante para el país", ha zanjado.

