Espana agencias

Los Reyes trasladan el apoyo de la Corona a los afectados por el incendio de Porto (Zamora)

Por Newsroom Infobae

Los Reyes Felipe VI y Letizia han trasladado el apoyo de la Corona a los afectados por el incendio de Porto, en la comarca zamorana de Sanabria, zona que han visitado este miércoles, 27 de agosto.

Felipe VI ha destacado que su intención era "estar" con los afectados por los incendios en la provincia y escuchar sus testimonios y demandas, todo ello al no haber podido presenciar de primera mano los efectos de las llamas.

Los Reyes han visitado esta mañana la zona afectada por el incendio de Porto, donde primero se han interesado, en el Puesto de Mando Avanzado, por las últimas novedades del incendio para después desplazarse hasta San Martín de Castañeda, uno de los pueblos evacuados en las últimas semanas, y reunirse con representantes de los sectores afectados.

Han formado parte del encuentro un hostelero, una ganadera y un vecino evacuado, que han expresado ante los Reyes la situación en la que queda la zona después del paso de las llamas y la necesidad de apoyo para lograr salir adelante.

Desde la hostelería se ha insistido en mandar un mensaje de que la zona es segura y desde la ganadería se ha insistido en la necesidad de contar en estos momentos con alimento para el ganado, ya que los pastos en los que los animales comían hasta hace unas semanas han quedado arrasados.

Sus Majestades han saludo, antes de la reunión, a los muchos vecinos congregados en San Martín de Castañeda, donde su presencia ha sido bien atendida y donde han sido recibidos entre vivas a la Corona y a España.

CON MAÑUECO Y LA MINISTRA DE IGUALDAD

Les han acompañado durante la jornada la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que han permanecido en un plano más discreto durante el encuentro más cercano con la gente.

La comitiva ha acudido después a la Casa del Parque para saludar a los bomberos forestales que en esos momentos no estaban en el frente del incendio y para mantener una reunión con algunos de los alcaldes afectados y con el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez.

Han formado parte del encuentro, a mayores de las autoridades antes mencionadas, la consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Leticia García, y los alcaldes de Trefacio, Porto, Escudero y Doney. Asimismo, han acudido los alcaldes pedáneos de Vigo de Sanabria, San Martín de Castañeda, Ribadelago Viejo y Nuevo, Murias, Rábano de Sanabria y Barrio de Rábano, algunos de ellos representantes de pueblos que todavía están evacuados.

