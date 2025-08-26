Espana agencias

Otro juzgado de Madrid envía al juez que investiga a Leire Díez una denuncia para que la acumule a la causa

Por Newsroom Infobae

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Madrid ha enviado al juzgado que pretende interrogar el 11 de noviembre a la exmilitante del PSOE Leire Díez (el de Instrucción Número 9) la denuncia presentada en su contra por la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil Profesional (ASESGC) por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en la que la juez María del Pilar Martínez Gamo explica que lo pertinente es que el instructor Arturo Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, asuma la denuncia de la asociación de guardias civiles y la acumule a las que ya investiga, "al encontrarse el juzgado antes mencionado investigando con anterioridad los mismos hechos a los que se contrae este procedimiento".

La juez recuerda que existe una "regla general aplicada en las normas de reparto" que fija que "cuando dos juzgados de una circunscripción estén conociendo de los mismos hechos, debe darse preferencia al que primero incoó la causa".

Por ello, la instructora remite sus actuaciones a su compañero Zamarriego, quien el pasado julio citó a Díez a declarar como investigada el próximo 11 de noviembre, y como testigos ese mismo día al abogado Jacobo Teijelo -que actualmente defiende al exdirigente socialista Santos Cerdán--, al empresario Javier Pérez Dolset y al comandante de la Guardia Civil investigado en el 'caso Koldo' Rubén Villalba.

LA DENUNCIA DE ASESGC

La Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil Profesional presentó su denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, el pasado junio, después de que se dieran a conocer los audios en los que se le escucha a Díez ofrecer favores a cambio de información comprometedora contra miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil o la Fiscalía.

En concreto, pide investigar a Díez, a Teijelo, a Pérez Dolset y al empresario Alejandro Hamlyn, acusado por fraude en la Audiencia Nacional y partícipe en los audios. A su juicio, en las grabaciones se desvela que Díez tenía como "objetivo claro" obtener información comprometedora contra el teniente coronel Antonio Balas, que lleva causas como las dirigidas contra el fiscal general o el 'caso Ábalos', y que lo hacía presuntamente "actuando en nombre de cargos del PSOE".

Además, asegura que Díez habría hecho esas gestiones con la contraprestación de que, a cambio de esa información, los empresarios tuvieran una serie de beneficios en sus procedimientos penales.

Así las cosas, la asociación reclama que se tome declaración a los denunciados y que se oficie al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil para que analice el audio de WhatsApp aportado junto a su denuncia, a efectos de "comprobar la integridad del mismo y que no existan cortes o añadidos", así como para identificar las voces de forma fehaciente.

Pide también que se consulten a través del Punto Neutro Judicial los datos personales de Díez y Pérez Dolset para la obtención de los mismos o, en su defecto, se oficie a la Dirección General de la Guardia Civil para tal fin.

OTRAS TRES DENUNCIAS

Al margen de la denuncia de ASESGC, se han presentado otras tres en los juzgados madrileños que se han repartido a diferentes jueces: la de Hazte Oír en el Juzgado de Instrucción Número 9, la de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en el 26 y la de Iustitia Europa en el 44.

En la denuncia de Iustitia Europa, a la que tuvo acceso Europa Press, el partido apuntaba a la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, cohecho, obstrucción a la Justicia, encubrimiento, organización criminal y revelación de secretos por los audios de Díez.

El Juzgado de Instrucción Número 44 de Madrid ya envió esta denuncia al juez Zamarriego (titular del juzgado Número 9) para que la acumule a la de Hazte Oír. Por lo que la juez Martínez Gamo es la segunda en enviar actuaciones a Zamarriego, que ahora también tendrá sobre su mesa la denuncia presentada por ASESGC.

De momento, solo está pendiente que el Juzgado de Instrucción Número 26 se pronuncie sobre la denuncia de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC).

