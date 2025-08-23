Xunta pide apoyo al Ejército tras los fuegos para prevenir que el arrastre por lluvias afecte a zonas pobladas

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha pedido la colaboración del Ejército de Tierra para realizar labores de prevención tras los incendios y adecuar las zonas quemadas para que el arrastre por lluvias tenga la "menor afectación posible" en zonas pobladas.

Así lo ha señalado este sábado en declaraciones a los medios tras acompañar a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la base de la Brilat en Vilaboa (Pontevedra) donde han conocido el despliegue de la operación 'Centinela Gallego'.

La conselleira, tras agradecer el trabajo realizado por las Fuerzas Armadas desplegadas para hacer frente a los fuegos forestales de Galicia, ha pedido su colaboración en las tareas postincendios.

"Asegurar esos cortafuegos que se hicieron en muchas partes para que si llega a el agua de forma intensa, como suele hacer en Galicia, las escorrentías de esos incendios no lleguen a los núcleos de población", ha apuntado la conselleira.

Para ello, ha continuado, el Ejército son "los mejores profesionales" para ayudar en esa labor de reconstrucción y actuar en esas partes que quedaron calcinadas pra que tengan "la menor afectación posible" a la población.