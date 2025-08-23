Espana agencias

Xunta pide apoyo al Ejército tras los fuegos para prevenir que el arrastre por lluvias afecte a zonas pobladas

Por Newsroom Infobae

Guardar

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha pedido la colaboración del Ejército de Tierra para realizar labores de prevención tras los incendios y adecuar las zonas quemadas para que el arrastre por lluvias tenga la "menor afectación posible" en zonas pobladas.

Así lo ha señalado este sábado en declaraciones a los medios tras acompañar a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la base de la Brilat en Vilaboa (Pontevedra) donde han conocido el despliegue de la operación 'Centinela Gallego'.

La conselleira, tras agradecer el trabajo realizado por las Fuerzas Armadas desplegadas para hacer frente a los fuegos forestales de Galicia, ha pedido su colaboración en las tareas postincendios.

"Asegurar esos cortafuegos que se hicieron en muchas partes para que si llega a el agua de forma intensa, como suele hacer en Galicia, las escorrentías de esos incendios no lleguen a los núcleos de población", ha apuntado la conselleira.

Para ello, ha continuado, el Ejército son "los mejores profesionales" para ayudar en esa labor de reconstrucción y actuar en esas partes que quedaron calcinadas pra que tengan "la menor afectación posible" a la población.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PP propondrá prohibir los indultos por terrorismo, corrupción y delitos contra menores

El PP propondrá prohibir los

Robles afirma que UME y Ejército de Tierra seguirán desplegados en Galicia el tiempo que "sea necesario"

Robles afirma que UME y

PSOE acusa al Gobierno del Melilla de "opacidad e incapacidad" tras el ciberataque que mantiene a la ciudad "paralizada"

PSOE acusa al Gobierno del

Libertad para la vecina de Carballo (A Coruña) acusada de provocar 11 incendios forestales

Infobae

Prohens lamenta que "continúa el drama humano" en las costas de Baleares, tras los 12 migrantes desaparecidos en el mar

Prohens lamenta que "continúa el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre que “bebe litro

Un hombre que “bebe litro y medio de whisky” al día agrede su mujer y su hijastro y les amenaza con un cuchillo: condenado a ocho meses de prisión

El pueblo Sant Joan de Vilatorrada deberá pagar 255.500 euros a un vecino por utilizar sus terrenos como aparcamiento de una escuela

Protección Civil destaca el descenso significativo de los incendios: “El final está más cerca”

“Yo llevo 16 años en la vida militar, tú eres un mierda”: el Supremo rebaja de un año a seis meses de cárcel la condena a un cabo por insultar a un superior

Una limpiadora es dada de baja de su trabajo porque pide la jubilación anticipada, pero pide volver cuando la Seguridad Social se la deniega: la Justicia obliga a contratarla

ECONOMÍA

“Barcelona se ahoga y la

“Barcelona se ahoga y la situación es insostenible”: los socorristas piden al Ayuntamiento más personal y mejores condiciones

Precio de la luz en España para el domingo 24 de agosto: cuáles son las horas más baratas y las más caras

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 23 agosto

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El ‘pasaporte dorado’ que permite jubilarse en un crucero y sale más barato que una residencia: “Un solo pago asegura una vida de aventuras”

DEPORTES

Juanfran de la Cruz, autor

Juanfran de la Cruz, autor de ‘Crónica sobre ruedas: la Vuelta a España’: “Es evidente que aquí no hay Alpes, pero hay otras muchísimas montañas que están empezando a aparecer”

Simeone a una periodista: “Te felicito. Atravesando el mejor momento de una mujer, cuando está embarazada”

Cuándo empieza la Vuelta a España 2025: horario, recorrido y dónde verlo en televisión

Nuevo revés contra la idea de que el partido Villarreal - FC Barcelona se celebre en Miami: los jugadores de LaLiga se oponen

La historia de Natasha Zvereva, la tenista que se hizo profesional con 14 años y que desafió a la URSS por quedarse su dinero