Espana agencias

Sánchez felicita por su tarea a la directora de Protección Civil, "al pie del cañón estos días tan largos"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido este viernes en defensa de la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, en el ojo del huracán tras tildarla de "pirómana" el dirigente del PP Elías Bendodo, felicitándola por su tarea en "estos días tan largos" por los incendios que están asolando amplias zonas del país.

Lo ha hecho en una comparecencia sin preguntas ante los medios junto al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, tras visitar el puesto de mando avanzado en Degaña, después de que desde el PP hayan acusado a los socialistas de intentar "desviar la atención" con la polémica suscitada por las declaraciones de Bendodo y evitar así que se hable de la "incompetencia" del Gobierno en la gestión de los incendios.

Sánchez ha reivindicado que el Gobierno ha puesto a disposición todos los efectivos a su alcance para ayudar en la extinción de las llamas y ha aprovechado para "felicitar por su tarea durante todas estas horas y días tan tan largos y noches tan tan largas en los que ha estado al pie del cañón" a Barcones, como responsable de la coordinación de dichos medios y que se encontraba presente durante la visita.

AGRADECIMIENTOS

En este sentido, el presidente ha enumerado los efectivos del Estado desplegados en estos momentos. Así, ha indicado que hay más de 3.400 efectivos de la UME a los que se suman 500 del Ejército junto a 500 vehículos e infraestructuras para combatir las llamas. Además, hay 6.000 efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y diez brigadas de bomberos forestales del Ministerio de Transición Ecológica.

Además, Sánchez ha aprovechado para reiterar el agradecimiento del Gobierno a los medios de otros países desplegados en virtud del Mecanismo de Respuesta Europeo, que ya trasladó la víspera en su conversación telefónica con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

Países como Grecia, Alemania, Francia o Italia, entre otros, que "están demostrando lo que significa Europa y Europa es esto, es solidaridad, es compromiso y es estar a las duras y a las maduras" y están ayudando a España en esta "crisis muy grave" que está viviendo como consecuencia de los incendios.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PP afirma que la denuncia de Bolaños contra Peinado es "una muestra más de la degeneración" del Gobierno

El PP afirma que la

Moncloa dice que intentará cumplir el plazo para renovar el TC: "Y cada uno tendrá que responder si siempre ha cumplido"

Moncloa dice que intentará cumplir

El PSOE advierte de que los presidentes autonómicos deberán rendir cuentas de "qué ha hecho cada uno" ante los incendios

El PSOE advierte de que

El Gobierno de Cantabria defiende su gestión en los incendios frente a las "barbaridades" de CCOO

El Gobierno de Cantabria defiende

El Gobierno de Netanyahu justifica denegar la entrada a Collboni: "Boicotear a Israel tiene consecuencias"

El Gobierno de Netanyahu justifica
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Evolución favorable en CyL, pese

Evolución favorable en CyL, pese a que aún siguen 7 incendios en nivel 2, uno de grado 1 y diez activos

Detenidos un padre y un hijo por desplegar en su balcón una bandera nacional con el logo de las SS

España se prepara para una DANA que llegará este domingo: la AEMET activa avisos por tormentas intensas, granizo y un descenso de temperaturas

Un hombre es despedido por denegar permisos de libranzas y lanzar papeles a una empleada con la expresión “no te enteras”: es improcedente

Una mujer es despedida tras llamar “lameculos” a su jefe: la Corte Suprema da la razón al empleador

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5 hoy viernes 22 de agosto 2025

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Correos suspende temporalmente el envío de paquetes de bajo valor a Estados Unidos por los nuevos aranceles

España envejece a gran velocidad: en los próximos diez años, solo habrá un joven activo por cada tres jubilados

Resultados ganadores del Super Once del 22 agosto

DEPORTES

Simeone a una periodista: “Te

Simeone a una periodista: “Te felicito. Atravesando el mejor momento de una mujer, cuando está embarazada”

Cuándo empieza la Vuelta a España 2025: horario, recorrido y dónde verlo en televisión

Nuevo revés contra la idea de que el partido Villarreal - FC Barcelona se celebre en Miami: los jugadores de LaLiga se oponen

La historia de Natasha Zvereva, la tenista que se hizo profesional con 14 años y que desafió a la URSS por quedarse su dinero

Una leyenda del Real Madrid ensalza a la nueva perla blanca, Franco Mastatuono: “Juega al fútbol que me gusta”