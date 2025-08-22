Espana agencias

El Gobierno tacha de "racismo" la intención de Baleares de frenar el reparto de menores migrantes

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha recriminado al Govern su intención de solicitar medidas cautelares para frenar el reparto de menores migrantes que previsiblemente comenzará la semana que viene y ha considerado que su negativa a acogerlos no es debido a la "falta de medios" sino al "racismo".

Así se ha expresado este jueves en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Bluesky, en el que cita una información periodística sobre del recurso que el Govern pretende interponer ante el Tribunal Supremo para evitar que lleguen al archipiélago 40 menores migrantes procedentes de Canarias y Ceuta.

"El Govern de Prohens ni siquiera acudió a la convocatoria de la última Conferencia Sectorial de Infancia en la que se iba a aprobar un reparto de fondos extraordinario de 22 millones de euros para Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. No es falta de medios, es racismo", ha sentenciado Rego.

