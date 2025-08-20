Espana agencias

Robles visitará mañana la Academia General del Aire a pocos días de la incorporación de la Princesa Leonor

Por Newsroom Infobae

Guardar

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visitará este jueves la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), en San Javier (Murcia), para conocer "de primera mano" las cuestiones relacionadas con la incorporación de los cadetes, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en la Región.

Se da la circunstancia de que el nuevo curso de la AGA, que arrancará en septiembre, recibirá la incorporación de la Princesa de Asturias, quien completará su instrucción castrense como futura capitana general de las Fuerzas Armadas en estas instalaciones ubicadas en Santiago de la Ribera.

La heredera completará su formación militar como alférez alumna del Cuerpo General del Ejército del Aire y del Espacio, especialidad fundamental Vuelo, y formará parte de la LXXVIII Promoción de la AGA, según el Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 23 de julio.

Así, la princesa Leonor no recibirá despacho en San Javier, sino que ascenderá a guardia marina de segundo curso equivalente a alférez de cuarto curso.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

PSOE Cáceres espera que Sánchez haya tomado "buena nota" de "lo bueno, lo malo y lo peor" que dejan los incendios

PSOE Cáceres espera que Sánchez

Junqueras (ERC) insiste en no negociar los Presupuestos "mientras no se resuelva" la financiación singular para Cataluña

Junqueras (ERC) insiste en no

Andalucía reclama al Gobierno central la demanda industrial de la región en la nueva planificación eléctrica

Andalucía reclama al Gobierno central

EH Bildu defiende "la lucha completamente legítima" contra la dictadura franquista de los miembros de ETA Txiki y Otaegi

EH Bildu defiende "la lucha

El CGPJ abre diligencias informativas al juez Peinado a raíz de una queja de Bolaños

El CGPJ abre diligencias informativas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El CGPJ abre diligencias informativas

El CGPJ abre diligencias informativas al juez Peinado a raíz de una queja de Bolaños por “presuntas irregularidades” en su interrogatorio

Una empleada del hogar consigue elevar la indemnización por su despido improcedente de 2.000 a casi 9.000 euros tras llevar su caso a la Justicia

Un hombre crea un nuevo tipo de pasta: “Está diseñada para ser perfecta”

La Policía Nacional detiene en Ibiza a tres “importantes miembros” de la ´Ndrangheta, mafia calabresa con más de 150 años de existencia

Una doctora explica uno de los principales motivos por los que te cuesta dormir: “Tu cuerpo piensa que sigue siendo de día”

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Comprar un piso con piscina cuesta un 91% más: un ‘lujo’ que dispara el precio de la vivienda en España

Un abogado afirma que el motivo de tu despido “casi siempre es falso”: “Es algo que veo todos los días”

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 1 de este 20 agosto

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

Willy Hernangómez confiesa el calvario

Willy Hernangómez confiesa el calvario que sufrió durante la última temporada: “Perdí el amor por el baloncesto en el Barça”

El jefe de Ferrari ya echa de menos al piloto español: “Pensamos que Hamilton lo tendría todo bajo control, pero no es como Carlos Sainz”

El lío del Real Madrid con Franco Mastantuono y una posible alineación indebida en el partido ante Osasuna

Qué ocurrió en el partido entre el FC Barcelona y el Mallorca del que ha hablado Xabi Alonso

El tenista español Davidovich critica las condiciones en las que se jugó la final de Cincinnati entre Alcaraz y Sinner: “Algo tiene que cambiar”