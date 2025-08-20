El Mirandés incorpora cedido a Álex Cardero desde el Oviedo para la temporada 2025-2026

Burgos, 20 ago (EFE).- El Mirandés y el Oviedo han alcanzado este miércoles un acuerdo para la cesión de Álex Cardero con vistas a la próxima temporada para que el futbolista asturiano se incorpore al equipo de LaLiga Hypermotion (Segunda División).

Cardero es un volante ofensivo que se caracteriza por su capacidad de llegada al área, su participación constante en la elaboración del juego y su instinto goleador, destacó de él en un comunicado el Mirandés, su nuevo club.

A sus 22 años, el futbolista asturiano continúa dando pasos firmes en su desarrollo profesional y ahora lo hará en el equipo burgalés, donde llega para aportar dinamismo y gol a la medular.

Formado en las categorías inferiores del Real Oviedo, Cardero ha estado siempre ligado al club de su ciudad y, tras una etapa en calidad de cedido en el Arenteiro, regresó la pasada campaña al conjunto ovetense, donde asumió mayor protagonismo con el primer equipo, con el que consiguió el ascenso a Primera.

Ahora, el mediapunta llega a Miranda de Ebro con el objetivo de seguir creciendo y sumar experiencia en la categoría de plata del fútbol español. EFE

