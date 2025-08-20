Espana agencias

El Flamengo quiere ser "el Real Madrid de las Américas"

La directiva del club brasileño selló un acuerdo récord con una empresa de apuestas, por 50 millones de dólares anuales, con el objetivo de consolidar una estrategia de liderazgo que emule al modelo exitoso del conjunto madrileño

Por Newsroom Infobae

São Paulo, 20 ago (EFE).- El presidente del Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, afirmó este miércoles que el club brasileño quiere ser "el Real Madrid de las Américas" en términos de éxitos deportivos y de buena gestión económica.

Baptista hizo estas declaraciones en la televisión oficial del Flamengo, después de que el Consejo Deliberativo del club aprobó este martes el mayor contrato de patrocinio firmado por un club brasileño.

El contrato, suscrito con la casa de apuestas Betano, asciende a 268 millones de reales (50 millones de dólares o 42 millones de euros) anuales hasta 2028, según cifras divulgadas por el club.

El presidente del Flamengo, equipo con más seguidores de Brasil, dijo que el club busca "reflejarse" en el modelo del Real Madrid y prometió "caminar" en la dirección del equipo español.

"Ellos viven una realidad comercial y financiera diferente, pero el Flamengo está dando sus pasos en Brasil y en nuestra región. Vamos a caminar en esa dirección, sin duda", afirmó.

El contrato con Betano incluye el patrocinio de todas las divisiones deportivas del Flamengo y también contempla la posibilidad de organizar amistosos con otros clubes patrocinados por la marca, entre los que figuran River Plate, Oporto, Bayern de Múnich o Aston Villa.

El contrato con Betano duplica los valores que recibía el Flamengo con su anterior patrocinador, la casa de apuestas Pixbet, que ya era considerado el más alto firmado por un club del país.

Las casas de apuestas han cambiado el panorama de patrocinios en el fútbol brasileño en los últimos años.

De los 20 clubes de Primera División, 18 tienen a casas de apuestas como sus principales patrocinadores y los otros dos, Mirassol y Bragantino, como secundarios.

Betano, plataforma de la empresa griega Kaizen Gaming, también patrocina el Campeonato Brasileño y la Copa do Brasil.

El Flamengo, fundado en 1895, ha logrado a lo largo de su historia numerosos títulos en Brasil, además de tres Copas Libertadores (1981, 2019 y 2022), una Copa Intercontinental (1981) y una Recopa Sudamericana (2020), entre otros logros.

La actual plantilla está dirigida por el exfutbolista de los españoles Deportivo de La Coruña y Atlético de Madrid y del Chelsea inglés Filipe Luís y, entre los fichajes para esta temporada, se incluyen los de los exrojiblancos Samu Lino y Saúl Ñíguez. EFE

