CaixaBank da créditos por más de 8.300 millones para la internacionalización empresarial

La entidad financiera catalana registra un crecimiento del 8,7 % en financiación a compañías que buscan expandirse en el exterior entre enero y junio, alcanzando una posición destacada en operaciones relacionadas con el comercio internacional y avales corporativos

Barcelona, 20 ago (EFECOM).- CaixaBank ha concedido más de 8.300 millones de euros en créditos para impulsar la internacionalización de las empresas de enero a junio, lo que supone un 8,7 % más que en el mismo período del año pasado.

Este volumen de crédito sitúa a la entidad financiera catalana como líder en este tipo de operaciones, con una cuota de mercado en créditos de importación del 27,4 % y del 30,4 % en créditos de exportación, según ha destacado este miércoles en un comunicado.

En avales emitidos y recibidos, CaixaBank ha superado el 30 %.

En concreto, la entidad ha cerrado en la primera parte del año más de 106.000 operaciones en el ámbito del comercio exterior, un 4,6 % más. EFECOM

