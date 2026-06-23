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El Francia-Irak se reanuda tras más de dos horas de suspensión por tormenta

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Filadelfia (EE.UU.), 22 jun (EFE).- El partido que enfrenta este lunes a Francia e Irak en Filadelfia (Estados Unidos), que fue suspendido al terminar el primer tiempo por una tormenta eléctrica, se reanudó tras más de dos horas de interrupción.

La megafonía del estadio anunció la suspensión del partido justo cuando el árbitro señaló el final de la primera mitad, después de varios minutos de intensa lluvia. El resultado al descanso era 1-0 favorable a Francia con gol de Kylian Mbappé.

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El primer tiempo terminó a las 17:48 hora local y el segundo no arrancó hasta las 20:00, más de dos horas después.

Los protocolos de seguridad de la FIFA fijan que deben transcurrir 30 minutos sin que caiga ningún rayo en la cercanía del estadio para que se pueda reanudar el encuentro.

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La meteorología era una de las principales preocupaciones de la organización de la Copa del Mundo en Estados Unidos, sobre todo en la Costa Este, una área geográfica propensa a tormentas eléctricas en esta época del año y con la mayoría de estadios descubiertos.

Las experiencias de la Copa América de 2024 y el Mundial de Clubes de 2025 dejaron varios partidos suspendidos por este motivo.

En esta ocasión, el Francia-Irak es el primer encuentro del torneo afectado por el clima, tras once días de competición y la disputa de más de 40 partidos. EFE

(foto)

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