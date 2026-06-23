Espana agencias

Joao Cancelo: "Cristiano no tiene nada que demostrar"

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Houston (EE.UU.), 22 jun (EFE).- Joao Cancelo, lateral de Portugal, aseguró este lunes que Cristiano Ronaldo, su compañero en la selección lusa, no tiene "nada que demostrar", en la víspera del partido contra Uzbekistán en Houston por la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026.

"Tanto Neymar como Cristiano no tienen nada que demostrar, son jugadores con muchísimo talento, lo que hacen habla por sí mismo, tanto Neymar como Cristiano saben lo que son y lo que representan", dijo Cancelo en rueda de prensa.

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El exlateral del Barcelona reconoció que su equipo llega al cruce con Uzbekistán obligado a reaccionar.

"Esta semana de trabajo ha sido importante, he visto la motivación de cara al partido, es lo importante, que dejemos a un lado estas críticas, porque no nos benefician. Ojalá marque mañana, pero lo que quiero es ayudar, lo importante mañana es ganar, tenemos la obligación de ganar, tenemos un margen de error muy pequeño", afirmó.

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"No se puede volver a fallar. Mis compañeros han tenido una actitud fantástica de cara a mañana, tenemos esa responsabilidad. Vamos a hacer todo lo posible para ganar este Mundial. Todo el mundo quiere que gane Portugal, sobre todo nosotros", añadió.

Cancelo destacó que no hay nada que se compare con lo que siente al representar a su país.

"A mí me gusta mucho el Barça, pero jugar por Portugal es diferente. Estoy representando a mi país, a mis amigos con los que jugaba por la calle. Para mí es un placer estar aquí", dijo.

Portugal se mide este martes con Uzbekistán en Houston tras arrancar el Mundial con un gris empate 1-1 contra República Democrática de Congo. EFE

(foto)

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