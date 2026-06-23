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Tuchel destaca compromiso de Bellingham y calidad de sus extremos antes de medirse a Ghana

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Redacción Deportes, 22 jun (EFE).- El seleccionador inglés, Thomas Tuchel, destacó este lunes el compromiso que Jude Bellingham ha mostrado con el equipo, así como la sana competencia que existe entre Anthony Gordon, Marcus Rashford, Bukayo Saka o Noni Madueke para ocupar un puesto como extremo en el once titular en la víspera del duelo en Boston ante Ghana.

En rueda de prensa, el preparador alemán se deshizo en elogios hacia el futbolista inglés del Real Madrid cuando se le preguntó por lo contento que se le vio ante Croacia (donde anotó el tercer tanto de los 'Tres leones') y por el grado de influencia que el propio Tuchel ha tenido en ese estado de ánimo.

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"Todo depende de él. Si lo da todo, lo que ves depende de él", explicó antes de añadir que con la selección Bellingham está en "el escenario en el que se esfuerza, en el que le encanta competir, y en el que se compromete plenamente con la idea de que hacemos esto como un equipo".

El extécnico del Chelsea también destacó la "increíble dinámica" de competencia y el "nivel altísimo de respeto" que se da entre los futbolistas llamados a ocupar los costados en el ataque inglés.

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"Me alegró que los aficionados vieran ese nivel de compromiso (en el partido ante Croacia) y ese nivel de amistad, que todos se alegraran cuando Marcus marcó, y que Anthony fuera uno de los primeros en salir del banquillo para felicitarlo", dijo Tuchel sobre la relación entre el extremo que abandonará el Barcelona para retornar a Manchester y el que llegará al club blaugrana en la nueva temporada.

El alemán, que también consideró igualmente importante la competencia entre Saka y Madueke, ambos compañeros en el Arsenal, no quiso dar pistas sobre su once de partida ante Ghana pero aseguró que sus 26 seleccionados participaron en el último entrenamiento y están disponibles para este segundo partido que puede definir al equipo que terminará primero del grupo L.

Pese a ello, sí quiso calificar a futbolistas como el capitán Harry Kane, Jude Bellingham o Declan Rice como algunos de los "varios jugadores clave" con los que, según él, cuenta Inglaterra.

A su vez, el que fuera entrenador de Borussia Dortmund o París Saint-Germain destacó que una de las grandes amenazas de las 'Estrellas negras" es su capacidad para contracar y hacer partidos muy físicos.

Consideró que Ghana "jugadores excepcionales en plantilla" y que ahora con el portugués Carlos Queiroz en el banquillos cuentan con un "bloque sólido" que les planteará "desafíos difíciles" el miércoles.

Por su parte, el centrocampista Declan Rice afirmó en la misma rueda de prensa que llega al Mundial con "muchísima confianza" tras una temporada en la que levantó el título de la Premier y con y disputá la final de la UEFA Champions League con el Arsenal.

Rice consideró a su vez que la segunda parte disputada en el debut contra Croacia "probablemente fueron los 45 mejores minutos disputados con Thomas como entrenador" y que si el equipo logra mantener esa actitud "puede ganar a cualquier rival del mundo". EFE

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