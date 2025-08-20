Atienza (Burgos): "Me gusta mucho la plantilla que tenemos, hay gran talento individual"

Burgos, 20 ago (EFE).- El mediocentro del Burgos Miguel Ángel Atienza ha destacado "la gran plantilla" y "el talento individual" que tiene el equipo en este arranque liguero, que mantiene la esencia de la temporada anterior pero con matices.

"Tenemos dos jugadores por puesto, además de la posibilidad de algunos de adaptarse a diferentes posiciones", indicó el jugador este miércoles en rueda de prensa, donde reconoció que "la competencia interna es brutal" y todos tienen que "dar un rendimiento alto" o, en caso contrario, "habrá otro que lo haga".

Atienza afronta su cuarta temporada en el Burgos CF convertido en una de las piezas más sólidas del equipo con ya 120 encuentros con la camiseta blanquinegra, consolidándose como un jugador de plena confianza para los tres entrenadores que ha tenido en este tiempo: Julián Calero, Jon Pérez Bolo y, actualmente, Luis Miguel Ramis.

"Tenemos la misma identidad, aunque siempre hay nuevos matices que el cuerpo técnico trata de introducir. Quizás hayamos cambiado en que hemos alargado más minutos esas fases de dominio y de llevar la iniciativa", añadió Atienza, que confesó sentirse "muy cómodo" en este arranque.

Finalmente, Atienza se refirió al próximo reto del Burgos, la visita al Deportivo de La Coruña este domingo, un equipo "que se ha reforzado bien y tiene individualidades importantes, pero también juego colectivo".

"Son muy dinámicos, se asocian bien, encuentran espacios para correr. Nosotros sabemos lo que debemos de hacer para llevar el partido más cerca de lo que queremos y ofrecer nuestra mejor versión porque de esa manera podremos ganar a cualquiera", apostilló. EFE

vfr/aam/arh