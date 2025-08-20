Espana agencias

Atienza (Burgos): "Me gusta mucho la plantilla que tenemos, hay gran talento individual"

Miguel Ángel Atienza, uno de los hombres de confianza del Burgos CF, subraya la feroz competencia en el vestuario y destaca la variedad táctica y la solidez grupal ante el exigente inicio de temporada contra rivales reforzados

Por Newsroom Infobae

Guardar

Burgos, 20 ago (EFE).- El mediocentro del Burgos Miguel Ángel Atienza ha destacado "la gran plantilla" y "el talento individual" que tiene el equipo en este arranque liguero, que mantiene la esencia de la temporada anterior pero con matices.

"Tenemos dos jugadores por puesto, además de la posibilidad de algunos de adaptarse a diferentes posiciones", indicó el jugador este miércoles en rueda de prensa, donde reconoció que "la competencia interna es brutal" y todos tienen que "dar un rendimiento alto" o, en caso contrario, "habrá otro que lo haga".

Atienza afronta su cuarta temporada en el Burgos CF convertido en una de las piezas más sólidas del equipo con ya 120 encuentros con la camiseta blanquinegra, consolidándose como un jugador de plena confianza para los tres entrenadores que ha tenido en este tiempo: Julián Calero, Jon Pérez Bolo y, actualmente, Luis Miguel Ramis.

"Tenemos la misma identidad, aunque siempre hay nuevos matices que el cuerpo técnico trata de introducir. Quizás hayamos cambiado en que hemos alargado más minutos esas fases de dominio y de llevar la iniciativa", añadió Atienza, que confesó sentirse "muy cómodo" en este arranque.

Finalmente, Atienza se refirió al próximo reto del Burgos, la visita al Deportivo de La Coruña este domingo, un equipo "que se ha reforzado bien y tiene individualidades importantes, pero también juego colectivo".

"Son muy dinámicos, se asocian bien, encuentran espacios para correr. Nosotros sabemos lo que debemos de hacer para llevar el partido más cerca de lo que queremos y ofrecer nuestra mejor versión porque de esa manera podremos ganar a cualquiera", apostilló. EFE

vfr/aam/arh

Temas Relacionados

Burgos CFMiguel Ángel AtienzaLuis Miguel RamisJulián CaleroBurgosLa CoruñaPlantilla futbolísticaSegunda DivisiónJon Pérez BoloDeportivo de La CoruñaEFE

Últimas Noticias

La oposición de CyL se une para exigir ya la comparecencia de Mañueco por los incendios, mientras el PP prefiere esperar

La oposición de CyL se

AM- CyL aprueba 45 medidas ante incendios: ayudas de 5.500 euros a empresas, 500 por familia evacuada y ERTEs especiales

AM- CyL aprueba 45 medidas

Moreno ve "tardía" la reacción de Sánchez a los incendios y su propuesta de pacto: "Debía haberlo ofrecido hace un año"

Moreno ve "tardía" la reacción

El PP dice que Cádiz está "discriminada" en el reparto de bienes decomisados al narco y pide cuentas en el Senado

El PP dice que Cádiz

Condecorados casi 400 integrantes del Regimiento de Cazadores de Montaña de Jaca por su trabajo en la dana de Valencia

Condecorados casi 400 integrantes del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las aeronaves que la UE

Las aeronaves que la UE ha enviado a España contra los incendios: de los aviones de Canadair a los equipos de bomberos

Las recomendaciones de la Policía si vas a ir a la playa en agosto: “Nunca subestimes el mar”

Vandalizan una heladería argentina en Barcelona después de un boicot por no atender en catalán: “Este local es nuestro enemigo”

Margarita Robles asegura que España cumplirá su compromiso con la OTAN: no se invertirá en los cazas F-35 y sí en submarinos y buques para la Armada

Un profesor de educación física con trastornos mentales consigue la jubilación por incapacidad permanente tras la negativa de la Junta de Castilla y León

ECONOMÍA

“Las vacaciones no se pagan,

“Las vacaciones no se pagan, se disfrutan”: esta es la advertencia de un abogado ante la actitud de varias empresas

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 20 agosto

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Una pareja pierde 22.000 euros de sus ahorros por la quiebra de su empresa y años más tarde la vende por 21 millones: “Los mejores aprenden a amar el sufrimiento”

Resultados de la Triplex de la Once 20 de agosto 2025: sorteo 3 de las 14:00

DEPORTES

Juan Cruz podría utilizar como

Juan Cruz podría utilizar como excusa la baja de paternidad para intentar salir del Leganés

La futbolista Skye Stout sufre burlas por su acné el mismo día que firma su primer contrato profesional

Topuria tiene un nuevo pretendiente para luchar por el título de peso ligero de la UFC: “Vengo a matarlos a todos”

Willy Hernangómez confiesa el calvario que sufrió durante la última temporada: “Perdí el amor por el baloncesto en el Barça”

El jefe de Ferrari ya echa de menos al piloto español: “Pensamos que Hamilton lo tendría todo bajo control, pero no es como Carlos Sainz”