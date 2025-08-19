Espana agencias

La petrolera YPF cederá siete áreas de hidrocarburos en el extremo sur de Argentina

La compañía estatal firmó un acuerdo con autoridades fueguinas que permitirá a Terra Ignis operar nuevas zonas productoras, mientras YPF busca enfocarse en proyectos estratégicos como Vaca Muerta, considerado clave para el futuro energético argentino

Por Newsroom Infobae

Buenos Aires, 19 ago (EFECOM).- La petrolera YPF, controlada por el Estado argentino, firmó este martes un acuerdo con el Gobierno de Tierra del Fuego con vistas a ceder siete áreas de hidrocarburos convencionales en esa provincia del extremo sur de Argentina.

Según informó la compañía en un comunicado, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y el presidente y director ejecutivo de YPF, Horacio Marín, firmaron un memorando de entendimiento (MOU) para avanzar en la cesión de siete áreas convencionales que la compañía opera en la provincia.

Se trata de Los Chorrillos, Lago Fuego y Tierra del Fuego Fracción A, B, C, D y E, que YPF busca traspasar a la empresa estatal provincial Terra Ignis.

La cesión de estas áreas forma parte del Proyecto Andes, por el cual YPF busca desprenderse de activos en áreas maduras para concentrar sus esfuerzos en la gigantesca formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en el suroeste de Argentina.

"Quiero agradecer al gobernador de Tierra del Fuego por este acuerdo que es un paso importante para potenciar la producción de hidrocarburos en la provincia, al mismo tiempo que nos da la posibilidad de seguir concentrando los esfuerzos de la compañía en el desarrollo de Vaca Muerta", afirmó Marín.

EFE

nk/pd/may

