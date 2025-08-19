Espana agencias

Adelante pide a Fiscalía que actúe ante Vox por "criminalizar a la inmigración" por incendio en una iglesia de Granada

El secretario de Organización de Adelante Andalucía, Néstor Salvador, ha exigido este martes la "intervención inmediata" de la Fiscalía de Delitos de Odio ante las declaraciones de Vox que "criminalizan a la inmigración" ante el incendio registrado el pasado fin de semana en una iglesia de Santiago Apóstol de El Pozuelo, pedanía de Albuñol (Granada), por el que ha sido detenida una persona y que dicha formación condenó este pasado lunes como un "atentado contra las creencias más profundas de los españoles".

En una nota, desde Adelante Andalucía han alertado de que Vox "ha vinculado el ataque cometido por una persona con graves problemas de salud mental a una supuesta creencia religiosa, al terrorismo yihadista y al fenómeno migratorio".

El secretario de Organización de Adelante Andalucía ha apremiado a la Fiscalía de Delitos de Odio a intervenir al considerar que "este tipo de manifestaciones pueden ser constitutivas de delito y, sobre todo, contribuyen a generar un clima de miedo y enfrentamiento social".

Néstor Salvador ha sostenido que "Vox está cruzando líneas muy peligrosas", de forma que "está utilizando un caso clínico de salud mental para estigmatizar a comunidades religiosas y a la inmigración".

"Esto no solo es falso, sino que supone un riesgo real para la convivencia en nuestros pueblos y ciudades", ha abundado el dirigente del partido andalucista, que ha acusado al portavoz adjunto del grupo Vox en el Parlamento, Ricardo López, de "sembrar estos discursos de odio" con una actitud "indigna de un representante público" y que, en opinión del representante de Adelante, "debería llevar a su inhabilitación, porque desde una institución no se puede alentar la discriminación ni criminalizar a colectivos enteros".

Del mismo modo, Néstor Salvador ha advertido de que desde Adelante "no vamos a permitir que se utilice el dolor de un hecho aislado para criminalizar a comunidades enteras". "Andalucía necesita serenidad, convivencia y respeto, no discursos incendiarios que siembran odio", ha dicho también antes de agregar que "Vox busca reabrir escenarios como los que vivimos en Torre Pacheco (Murcia), donde su discurso alentó un clima de tensión y violencia".

"No lo vamos a consentir", ha insistido en aseverar el representante de Adelante Andalucía, para quien este tipo de declaraciones de Vox "distorsionan la realidad de los hechos, estigmatizan a colectivos vulnerables y ponen en riesgo la cohesión social".

Por ello, la organización andalucista reclama que la Fiscalía "actúe con firmeza para proteger los derechos fundamentales y garantizar la convivencia democrática frente a quienes pretenden dividir a la sociedad andaluza con discursos de odio".

