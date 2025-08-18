Un incendio en Colmenar Viejo obliga a desalojar varias viviendas por precaución

Madrid, 18 ago (EFE).- Un incendio declarado este lunes por la tarde en la localidad madrileña de Colmenar Viejo ha obligado a desalojar de forma preventiva varias casas y núcleos diseminados en el camino del fuego por precaución, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El fuego se ha originado sobre las 17.30 horas en una zona cercana al vertedero de la localidad, si bien evoluciona de forma positiva aunque aún no se puede dar por estabilizado.

Como forma preventiva, Guardia Civil ha desalojado casas, construcciones y núcleos diseminados, como un centro de hípica, en el camino del fuego, aunque en ningún momento se ha planteado desalojar ninguna urbanización.

Además, por precaución, se han dado indicaciones a la Guardia Civil para cortar la M-104 entre los kilómetros 4 al 8, entre los términos municipales de Colmenar Viejo y San Agustín del Guadalix.

A las 21.00 horas, la carga de fuego ha bajado pero los frentes son muy amplios y puede haber comportamientos no deseados durante la noche, cuando se han retirado de los medios aéreos.

En la zona continúan trabajando de manera intensa Bomberos, Brigadas Forestales, Agentes Forestales, Protección Civil y SUMMA 112, cuyas labores se centran en lograr el perímetro del siniestro para proceder luego al refresco de los posibles puntos calientes del interior.

También se han desplegado en la zona vehículos pesados (buldócer) para establecer cortafuegos antes de que llegara el ocaso.

Durante la tarde, para ayudar a su extinción se ha solicitado un hidroavión (FOCA) de la administración central, que ha llegado desde Salamanca.

El incendio se ha originado en un zona cercana al vertedero y se ha declarado la situación operativa 1 del Plan contra incendios Infoma.

Se trata de un incendio de pasto y arbolado, en una zona cercana a las vías del AVE y al túnel de San Pedro, pero no afecta al trafico ferroviario. EFE