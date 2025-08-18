Espana agencias

Sebastien Haller ficha definitivamente por el Utrecht

Tras superar una dura enfermedad y brillar como cedido la última temporada, el atacante caboverdiano continuará su carrera en los Países Bajos tras cerrar su traspaso desde el Borussia Dortmund, según anunciaron ambos clubes

Redacción deportes, 18 ago (EFE).- El delantero caboverdiano Sebastien Haller, que jugó parte de la pasada temporada en el Leganés, antes de recalar cedido en el Utrecht, ha fichado definitivamente por el club neerlandés, informó este lunes la entidad de los Países Bajos y el Borussia Dortmund alemán, al que pertenecía.

Haller, de 31 años, que antes de militar dos campañas en el Borussia Dortmund jugó en el Auxerre, tres campañas en el propio Utrecht, el Eintracht Fráncfort, el West Ham y el Ajax, completó el pasado curso en el conjunto neerlandés como cedido, con buenas prestaciones después de pasar prácticamente desapercibido en el conjunto madrileño.

Ahora, el Utrecht se hace con sus derechos tras el acuerdo con el Borussia Dortmund, con el que tenía contrato por otra temporada más y con el que ha hecho la pretemporada.

"Ha habido mucho interés por parte de otros clubes este verano, pero para mí solamente había un lugar ideal, el Utrecht. Hemos construido algo grande este año y quiero seguir formando parte de ello", indicó el caboverdiano, que en 2022 tuvo que superar un cáncer testicular.

"Utrecht es un lugar maravilloso para mí, igual que los Países Bajos. Puedo traer a mi familia de vuelta a un lugar que conocen. Eso me da paz y es crucial para mí: estar con mi familia de nuevo. Claro que llevó tiempo. Hubo algunos problemas, pero al final ambos clubes cooperaron bien. Estoy muy agradecido por ello", indicó Haller, que aseguró que se encontraba en perfectas condiciones y piensa que puede ser "valioso para el equipo, dentro y fuera del campo".

El conjunto holandés, cuarto en la pasada Eredivisie, luchará por superar la última ronda de clasificación para la Liga Europa ante el Zrinjski bosnio, al que visitará el jueves en el partido de ida.

"Sébastien ha escrito una historia especial aquí. Luchó contra el cáncer con una fuerza impresionante. Ahora regresa a Utrecht, a un club que significa mucho para él y en el que ha jugado con regularidad en los últimos meses. Le deseamos a Sébastien todo lo mejor para el futuro y, sobre todo, mucha salud", afirmó por su parte el director deportivo del Borussia Dortmund, Sebastian Kehl. EFE

