Robles: "Donde tengamos un militar, la población va a estar más segura"

Ronda (Málaga), 18 ago (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha ensalzado este lunes la labor desarrollada por la Legión durante la dana de Valencia, en unos "momentos difíciles, como ahora el de los incendios", y ha asegurado: "Donde tengamos un militar, sea de la UME, del Ejército del Aire o del Espacio la población va a estar más segura".

Robles ha asistido en el acuartelamiento de Montejaque, en Ronda (Málaga), a un acto en el que medio centenar de legionarios del Tercio 'Alejandro Farnesio' IV de la Legión han sido condecorados por su labor en la dana del pasado octubre en Valencia.

Más de 2.500 legionarios estuvieron en la dana -872 de Ronda- , fundamentalmente en Paiporta, donde realizaron desde tareas de limpieza en garajes y aparcamientos públicos a labores sociales, como la ayuda prestada a una anciana de 96 años.

La ministra ha comenzado su intervención con una mención a los incendios que asolan al noroeste de España: "Un día como hoy en el que todos estamos con el corazón puesto en el norte de España, en estas zonas de incendios donde la gente, como ocurrió en la dana, está sufriendo, la UME está a la altura de las circunstancias", para recordar que también lo estuvo la Legión en Valencia "para ayudar a los demás".

"Ustedes representan lo mejor de esa España que es solidaria, ayuda, que en los momentos difíciles está", ha dicho Robles, quien ha añadido que no le "extraña" que en este momento el Ejército sea la "institución mejor valorada" en el país.

En el mismo sentido, ha afirmado que en los momentos difíciles, como el actual de los incendios, "cuando todo parece que falla (...), donde tengamos un militar, sea de la UME, Ejército del Aire o del Espacio, la población va a estar más segura".

Robles ha estado acompañada por el general Agustín Carreras, como jefe de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de la Legión, quien ha resaltado la importancia que tuvo "poder ayudar" en Valencia, porque "al final esa es la razón de ser de las Fuerzas Armadas".

En el acto se ha proyectado un vídeo en el que se ve a los legionarios realizando tareas de clasificación y distribución de alimentos, desescombro y limpieza de barro o retirada de coches, así como de ayuda a personas en sus viviendas.

De la experiencia en Paiporta recuerda que estuvieron "día y noche trabajando" y había un aparcamiento de tres plantas en un centro comercial en el que no sabían lo que iban a encontrar. "Al final no fue tan serio ni tan trágico como parecía", ha referido.

Además, ha mencionado el caso de una anciana de 96 años que llevaba varios días durmiendo en una silla de ruedas en una segunda planta, a la que los legionarios brindaron cariño y asistencia médica.

La ministra también ha mantenido un encuentro con las familias de legionarios fallecidos en los últimos años y se ha realizado una ofrenda floral ante el Monumento a los Caídos, en el patio de armas del acuartelamiento. EFE

(foto) (vídeo)