Espana agencias

Robles: "Donde tengamos un militar, la población va a estar más segura"

La responsable del área de Defensa destacó la actuación de la Legión y la UME ante catástrofes recientes, subrayando que la presencia militar eleva la confianza ciudadana durante situaciones críticas mientras se galardonaba a efectivos por su labor en Valencia

Por Newsroom Infobae

Guardar

Ronda (Málaga), 18 ago (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha ensalzado este lunes la labor desarrollada por la Legión durante la dana de Valencia, en unos "momentos difíciles, como ahora el de los incendios", y ha asegurado: "Donde tengamos un militar, sea de la UME, del Ejército del Aire o del Espacio la población va a estar más segura".

Robles ha asistido en el acuartelamiento de Montejaque, en Ronda (Málaga), a un acto en el que medio centenar de legionarios del Tercio 'Alejandro Farnesio' IV de la Legión han sido condecorados por su labor en la dana del pasado octubre en Valencia.

Más de 2.500 legionarios estuvieron en la dana -872 de Ronda- , fundamentalmente en Paiporta, donde realizaron desde tareas de limpieza en garajes y aparcamientos públicos a labores sociales, como la ayuda prestada a una anciana de 96 años.

La ministra ha comenzado su intervención con una mención a los incendios que asolan al noroeste de España: "Un día como hoy en el que todos estamos con el corazón puesto en el norte de España, en estas zonas de incendios donde la gente, como ocurrió en la dana, está sufriendo, la UME está a la altura de las circunstancias", para recordar que también lo estuvo la Legión en Valencia "para ayudar a los demás".

"Ustedes representan lo mejor de esa España que es solidaria, ayuda, que en los momentos difíciles está", ha dicho Robles, quien ha añadido que no le "extraña" que en este momento el Ejército sea la "institución mejor valorada" en el país.

En el mismo sentido, ha afirmado que en los momentos difíciles, como el actual de los incendios, "cuando todo parece que falla (...), donde tengamos un militar, sea de la UME, Ejército del Aire o del Espacio, la población va a estar más segura".

Robles ha estado acompañada por el general Agustín Carreras, como jefe de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de la Legión, quien ha resaltado la importancia que tuvo "poder ayudar" en Valencia, porque "al final esa es la razón de ser de las Fuerzas Armadas".

En el acto se ha proyectado un vídeo en el que se ve a los legionarios realizando tareas de clasificación y distribución de alimentos, desescombro y limpieza de barro o retirada de coches, así como de ayuda a personas en sus viviendas.

De la experiencia en Paiporta recuerda que estuvieron "día y noche trabajando" y había un aparcamiento de tres plantas en un centro comercial en el que no sabían lo que iban a encontrar. "Al final no fue tan serio ni tan trágico como parecía", ha referido.

Además, ha mencionado el caso de una anciana de 96 años que llevaba varios días durmiendo en una silla de ruedas en una segunda planta, a la que los legionarios brindaron cariño y asistencia médica.

La ministra también ha mantenido un encuentro con las familias de legionarios fallecidos en los últimos años y se ha realizado una ofrenda floral ante el Monumento a los Caídos, en el patio de armas del acuartelamiento. EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

Margarita RoblesDefensaLegiónUMERondaValenciaSeguridadIncendiosFuerzas ArmadasAlejandro FarnesioEFE

Últimas Noticias

El Independiente, por liquidar serie a su favor ante un recuperado Mushuc Runa

Tras un resultado ajustado en el primer encuentro, la escuadra local busca sorprender en Quito impulsada por un reciente repunte, mientras que el conjunto visitante llega con favoritismo y una plantilla alterna apostando por asegurar el pase a la siguiente fase

Infobae

Desert Master 2025 – La experiencia definitiva en el desierto, ‘llave en mano’

El piloto Carlos Checa será uno de los protagonistas de un desafío extremo en el Sáhara tunecino, con rutas de diferentes niveles y acompañamiento profesional, donde la convivencia y la superación personal serán ejes centrales de la expedición

Infobae

Xabi cuenta con Rodrygo: "Cuento con todos y quiero que estén al cien por cien"

El entrenador vasco destaca la relevancia de la cohesión del plantel y recalca su interés por afrontar el campeonato con el máximo compromiso, después de negar posibles salidas y mostrarse motivado por su regreso al Bernabéu

Infobae

Palmeiras mira por el retrovisor a todos los demás en la carrera para avanzar a cuartos

Con siete victorias consecutivas y una goleada en la ida, el conjunto paulista llega con ventaja a la definición en casa mientras otros quince clubes se juegan sus últimas oportunidades para seguir en el máximo torneo continental

Infobae

Huir de tu casa con lo puesto

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estas son las tres razas

Estas son las tres razas de perros más pacíficas, según un estudio: el perro pastor no está en la lista

Denuncian el robo de tres máquinas recreativas en un mismo bar de Sevilla y la Guardia Civil descubre que era el propio dueño el que simulaba los delitos

Un mecánico aclara si es mejor un coche manual o automático: “Hay muchas opciones”

El tiktoker Peldanyos encuentra el nombre para “esa gente que usa ChatGPT para todo”: “Me parece brutal”

Un mozo de almacén que perdió parte de un dedo manipulando un lomo de carne no consigue ninguno de los grados de incapacidad permanente

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 18 agosto

Este es el precio de la luz en España para este martes

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 18 agosto

Las empresas que no permitan la ‘pausa para el café’ se enfrentan a multas de hasta 7.500 euros: es un derecho reconocido en el Estatuto de los Trabajadores

Un inventor con 150 patentes internacionales se jubila en situación de precariedad por una mala última decisión: “Me quedan 900 euros para vivir”

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver la final de Cincinnati entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

Alcaraz, preparado para una nueva final frente a Sinner: “Gracias a él saco lo mejor de mi tenis”

La trágica historia de la pandilla de Darío Barrio, los pioneros del salto BASE: todos fallecidos en una de las disciplinas más arriesgadas del deporte

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”