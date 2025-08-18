Más de 120 personas siguen confinadas en residencias de Rubiá y Carballeda (Ourense)

Santiago de Compostela, 18 ago (EFE).- Más de 120 personas siguen confinadas de manera preventiva en las residencias de las localidades ourensanas de Rubiá y Carballeda de Avia por los incendios forestales, según informa el 112 Galicia.

En concreto, hay 70 personas confinadas en la residencia de Rubiá y otras 56 en dos centros de Carballeda de Avia.

La Consellería de Política Social ha explicado que todas las personas evacuadas en los últimos días se encuentran ya en sus centros de origen.

Así, ayer el 112 informó que los 110 usuarios de una residencia de A Rúa que habían sido desalojados a Vilamartín de Valdeorras pudieron regresar a esas instalaciones, al igual que las 25 personas evacuadas de la residencia de Chandrexa de Queixa.

Toda la provincia de Ourense continúa en situación 2 de emergencia y el tráfico ferroviario entre Galicia y Madrid sigue interrumpido.

Adif lo recuperará cuando los servicios de emergencia confirmen que la evolución de los incendios permite viajar con plenas garantías de seguridad.

También se encuentra suspendida la circulación entre A Rúa, Petín y Vilamartín por un incendio próximo a la vía.

En este caso, hay establecido un plan alternativo de transporte por carretera para trenes de larga y media distancia entre Monforte y Ponferrada. EFE