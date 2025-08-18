La CE aprueba la modificación que simplifica el plan estratégico de la PAC para España

Madrid, 18 ago (EFECOM).- La Comisión Europea (CE) ha aprobado la modificación del plan estratégico de la PAC propuesta por el Gobierno de España que, por ejemplo, flexibiliza la aplicación de los ecorregímenes en las ayudas directas y simplifica las intervenciones sectoriales en hortalizas y vino.

En un comunicado, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha señalado este lunes que el objetivo es que la PAC se adapte mejor a las necesidades del sector agrario español.

Las modificaciones permiten la introducción de determinadas medidas de simplificación y flexibilidad que completan las medidas ya introducidas el año pasado y que tienen como objetivo garantizar la "óptima ejecución" del plan estratégico, tanto en las ayudas directas como en las medidas de desarrollo rural, ha recordado Agricultura.

En el caso de los ecorregímenes, por ejemplo, se elimina la exigencia de que la cubierta vegetal en los cultivos leñosos en verano tenga que ocupar el 20 % de la anchura libre de copa.

También se establece un porcentaje único del 7 % en los espacios de biodiversidad para las explotaciones mixtas, aquellas que cuentan con al menos dos de estas tipologías: tierras de cultivos de regadío, de secano o permanentes.

En las modificaciones que afectan a la aplicación del Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga) se buscan reconocer también los sistemas agrovoltáicos.

Se trata de una de las principales novedades previstas, pues se incluye el reconocimiento de estos sistemas como superficies potencialmente admisibles a efectos de las ayudas de la PAC, siempre que se mantenga el carácter prioritario de la actividad agraria.

Esta medida responde a la necesidad de fomentar modelos sostenibles de producción agrícola y energética y ofrece a los agricultores "nuevas oportunidades de diversificación de ingresos sin comprometer el uso agrícola de las tierras", ha puntualizado Agricultura.

En cuanto al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) se realizan ajustes en la asignación financiera y en el diseño y programación de determinadas intervenciones.

El MAPA ha señalado que será necesario introducir cambios en los reales decretos que regulan el sistema de gestión y control de las ayudas de la PAC, la ayuda básica a la renta, el régimen de penalizaciones y las intervenciones sectoriales del vino y de frutas y hortalizas para que las medidas puedan entran en vigor a partir del 16 de octubre de 2025.

Esto significa que se apliquen de cara a la solicitud de las ayudas de la PAC 2026.

Está prevista una segunda modificación del Plan de la PAC cuyo único objetivo será integrar aquellas medidas que sigan en marcha de los programas de desarrollo rural del anterior periodo (2014-2022), ha concluido Agricultura. EFECOM