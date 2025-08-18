Espana agencias

Hidramar Gran Canaria vuelve al trabajo con aires renovados e "ilusión" por ganar títulos

Después de una reestructuración total, el equipo inicia una nueva etapa bajo la dirección de Juan Diego García, quien subraya la importancia de consolidar la plantilla y construir cohesión para alcanzar los objetivos propuestos en la temporada

Por Newsroom Infobae

Las Palmas de Gran Canaria, 18 ago (EFE).- El Hidramar Emalsa Gran Canaria ha regresado este lunes al trabajo con aires renovados y "la ilusión de conseguir títulos a flor de piel" tras un mercado intenso en el que han tenido que renovar prácticamente toda la plantilla de cara a la temporada 2025/2026.

Tras estos profundos cambios, el nuevo entrenador del club grancanario, Juan Diego García, ha admitido en declaraciones a EFE que la primera tarea es "acoplar todo para pasar de ser un grupo a ser un equipo" y que la plantilla "funcione de la misma manera", un proceso que "llevará tiempo mientras nos conocemos en profundidad".

En este sentido, García ha resaltado que buscarán que el tiempo necesario para consagrar el grupo sirva también para "madurar una buena idea" y que el Hidramar Emalsa Gran Canaria "llegue listo a la parte importante de la temporada".

"Tenemos que tener las ideas claras y saber cómo queremos jugar desde el primer día para trabajar sobre esa idea. Queremos ser un equipo que juegue sabiendo que tiene que arriesgar para ser importante dentro de la competición y saber ajustar los riesgos dependiendo del resto de factores que vayan surgiendo sobre la marcha en los propios partidos", ha detallado el técnico.

En su decimocuarta temporada en las filas 'olímpicas', la capitana del Hidramar Emalsa Gran Canaria, Saray Manzano, ha asegurado en declaraciones a EFE tener "más ilusión que años atrás" al formar un grupo nuevo con el que, a corto plazo, espera "cerrar un núcleo en el vestuario", para posteriormente pensar en objetivos mayores: "La ilusión de conseguir títulos está a flor de piel, y es a lo que vamos".

Pero para ello ha apelado a marcarse ir paso a paso, pensar "primero en los amistosos" y, una vez empiece la Liga Iberdrola, "estar en la parte alta de la tabla para entrar en Copa de la Reina y luego a play-off".

Entre las nuevas caras del Hidramar Emalsa Gran Canaria destaca la internacional en categorías inferiores Blanca Arcos, quien arriba a Gran Canaria con "mucha ilusión y con los objetivos de conseguir el máximo de títulos posibles", una tarea para la que será esencial "pasar muchas horas juntas, entrenar y trabajar a una".

La andaluza plantea la temporada 2025/2026 "con muchas ganas de crecer" y como una oportunidad de "aprender de las experiencias de las mayores" para seguir dando pasos en su progresión y "mejorar y dar mi máximo nivel cada día".

Para la próxima campaña, el Hidramar Emalsa Gran Canaria ha fichado a Belly Nsunguimina, Fernanda Maida, Blanca Arcos, Marina Scherer, Meg Brown, Petra Indrová, Alejandra Pavón, que sube al primer equipo, Inés Ignacio y Katie Corelli, además de al entrenador Juan Diego García.

Después de la marcha del grueso de la plantilla, el club 'olímpico' apenas contaba con Saray Manzano y Laura Suárez disponibles, como consecuencia de la lesión de larga duración de Lucre Castellano y la baja por maternidad de Andrea Arocha.

Tras concluir la pasada temporada, el Hidramar Emalsa Gran Canaria anunció las marchas de las jugadoras Alejandra Álvarez del Burgo, Sulián Matienzo, María Barrasa, Samira Sulser, Lianma Flores, Anija Jurdza y Helia González y del técnico grancanario Fran Carballo. EFE

