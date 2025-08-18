El Sevilla cede al Elche al delantero Rafa Mir

Sevilla, 18 ago (EFE).- El Sevilla y el Elche han alcanzado un acuerdo para la cesión por una temporada del delantero Rafa Mir, por quien tendrá una opción de compra al final del periodo de préstamo y cuya ficha será sufragada a medias por ambas entidades, según han informado a EFE fuentes de la operación.

Ambas entidades hicieron oficial la operación el domingo por la noche con sendos comunicados, en el que el Sevilla deseaba suerte a Rafa Mir, de 28 años y bajo contrato hasta junio de 2027, y destacaba que "ya jugó como cedido el pasado ejercicio en el Valencia CF, con un balance de 22 partidos oficiales, dos goles y dos asistencias".

El ariete cartagenero llegó al Sevilla en el verano de 2021 procedente del Wolverhampton Wanderers inglés, que cobró 15 millones de euros por su traspaso y, en sus tres campañas con jugador sevillista, participó en 105 partidos oficiales, en los que anotó veinticuatro goles y dispensó dos asistencias. EFE

