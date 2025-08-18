Espana agencias

El Sevilla cede al Elche al delantero Rafa Mir

La entidad ilicitana incorporará por un año al atacante murciano, con opción de compra al finalizar el vínculo, según fuentes cercanas a la negociación que informaron además que ambos clubes compartirán el pago del salario del futbolista

Por Newsroom Infobae

Guardar

Sevilla, 18 ago (EFE).- El Sevilla y el Elche han alcanzado un acuerdo para la cesión por una temporada del delantero Rafa Mir, por quien tendrá una opción de compra al final del periodo de préstamo y cuya ficha será sufragada a medias por ambas entidades, según han informado a EFE fuentes de la operación.

Ambas entidades hicieron oficial la operación el domingo por la noche con sendos comunicados, en el que el Sevilla deseaba suerte a Rafa Mir, de 28 años y bajo contrato hasta junio de 2027, y destacaba que "ya jugó como cedido el pasado ejercicio en el Valencia CF, con un balance de 22 partidos oficiales, dos goles y dos asistencias".

El ariete cartagenero llegó al Sevilla en el verano de 2021 procedente del Wolverhampton Wanderers inglés, que cobró 15 millones de euros por su traspaso y, en sus tres campañas con jugador sevillista, participó en 105 partidos oficiales, en los que anotó veinticuatro goles y dispensó dos asistencias. EFE

lhg/mrr/og

Temas Relacionados

Rafa MirSevillaElcheWolverhampton WanderersValencia CFCartagenaCesiónFútbolDelanteroTraspasoEFE

Últimas Noticias

60 años del registro de asociaciones: más de 75.000 inscritas y 2.800 de utilidad pública

Infobae

Buscan a un hombre de 34 años desaparecido cuando se bañaba en un lago en Sevilla

Infobae

Marc Márquez se 'quita la espina' de no haber ganado nunca en Austria

Infobae

Sánchez expresa su "tristeza y desolación" tras el fallecimiento de un bombero en León

El presidente del Gobierno trasladó sus condolencias por la tragedia ocurrida en Espinoso de Compludo, donde un operativo falleció durante el combate de un siniestro forestal, y expresó su apoyo a los afectados por el accidente

Infobae

El incendio de Jarilla (Cáceres), de 130 km, obliga a evacuar casas aisladas en El Jerte

Más de 11.000 hectáreas se han visto consumidas por el fuego, que mantiene a Rebollar y Gargantilla desalojadas y ha obligado a confinar Hervás, según reportan autoridades y equipos de emergencia ante la gravedad de la situación

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo reduce la condena

El Supremo reduce la condena de un cabo de la UME por acosar sexualmente a una subordinada a cinco años de cárcel y le permite mantener su empleo

El Supremo confirma la decisión del Banco de España de suprimir el pago de los entierros de sus trabajadores jubilados, un beneficio que disfrutaban desde 1964

La ola de incendios que arrasa España deja seis detenidos y cuatro investigados en tan solo una semana

10 días de fuego en una Galicia que continúa cercada: aldeas evacuadas, carreteras cortadas y más de 50.000 hectáreas arrasadas

Muere un bombero al volcar una autobomba cuando regresaba tras combatir los incendios en Espinoso de Compludo (León)

ECONOMÍA

Cuánto cuesta un gramo de

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 18 de agosto

El gobierno ofrece a un hombre 200.000 euros por tirar su casa para el paso de una autopista, se niega y ahora tiene que acceder a ella por una tubería

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas 18 de agosto

Un abogado explica si es legal que haya cámaras en el trabajo: “Me hacen esta pregunta muchísimo”

El 57% de los trabajadores afirma haber sufrido un ‘despido silencioso’: la estrategia que busca que renuncies para que te vayas sin indemnización

DEPORTES

La trágica historia de la

La trágica historia de la pandilla de Darío Barrio, los pioneros del salto BASE: todos fallecidos en una de las disciplinas más arriesgadas del deporte

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”