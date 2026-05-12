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El español que ha dado positivo en hantavirus presenta síntomas

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Madrid, 12 may (EFE).- El paciente español que ha dado positivo provisional por hantavirus y que se encuentra ingresado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid presenta desde anoche febrícula y ligera desaturación, aunque en el momento actual se encuentra aparentemente estable y sin empeoramiento clínico evidente, han informado fuentes del Ministerio de Sanidad.

Este paciente se encuentra en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del centro, construida en el hospital militar tras la crisis del ébola y que cuenta con medidas de seguridad como circuitos diferenciados de entrada y salida, controles de acceso, presión negativa y desinfección en cada una de las habitaciones.

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Los otros 13 españoles del crucero MV Hondius que están ingresados en el hospital Gómez Ulla han dado negativo en la primera prueba, y seguirán en aislamiento.

Aunque pueden comunicarse con sus familiares a través de sus móviles, los pacientes permanecen aislados en habitaciones individuales, mientras se vigila su temperatura dos veces al día para detectar precozmente cualquier síntoma compatible con la infección.

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Este lunes el Ministerio de Sanidad anunció que la cuarentena por hantavirus se contará a partir del 6 de mayo y se extenderá 42 días, es decir, hasta el 17 de junio. EFE

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