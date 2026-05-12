Tony Leung: "Al rodar 'El amigo silencioso' vi que humanos y plantas no se diferencian"

Marina Estévez Torreblanca

Madrid, 12 may (EFE).- Protagonizar la mítica 'Deseando amar' o una película de Marvel han dado fama mundial a Tony Leung, que ahora debuta en el cine europeo con 'El amigo silencioso', fábula sensorial de la húngara Ildikó Endeyi que le ha enseñado que "no hay diferencia entre humanos y plantas", explica a EFE el actor hongkonés de 63 años.

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"Los humanos solíamos creer que estábamos en la cima del mundo. Pero después de estudiar y comprender a árboles y plantas, me di cuenta de que no hay diferencia con los seres humanos: poseen inteligencia, aunque de una forma distinta", relata el intérprete sobre la preparación de la película, que se estrena el 15 de mayo.

En ella, Leung interpreta a un neurocientífico que explora la mente de los bebés, y que, atrapado por la pandemia de covid en 2020 en una universidad medieval alemana, inicia un experimento inesperado con un viejo y majestuoso ginkgo.

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Este testigo silencioso ha observado durante más de un siglo los ritmos de la transformación a lo largo de tres vidas humanas. En 1972, un joven estudiante cambia profundamente por el simple acto de observar y conectar con un geranio. En 1908, la primera mujer que estudia en esa universidad descubre, a través de la fotografía, los patrones sagrados del universo ocultos en las plantas más humildes.

Leung remarca que con esta película ha aprendido que los árboles "pueden comunicarse con otros a través de sus raíces, y pueden reaccionar al mundo exterior" y por eso, tras este proyecto, su perspectiva hacia ellos "ha cambiado radicalmente", asegura.

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"Si se debe tener ese respeto por las plantas, ¿qué decir de los demás seres vivos de la Tierra? Insectos, animales. Creo que no deberíamos tener jerarquías. Deberíamos ser más conscientes de nuestra naturaleza, porque formamos parte de este planeta y somos uno", reflexiona.

Este magnético, calmado y legendario actor fetiche de Wong Kar-wai, que también participó en la superproducción de Marvel 'Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos', decidió aceptar su primer trabajo europeo "principalmente por la directora", de quien había visto 'En cuerpo y alma', ganadora del Oso de Oro de Berlín en 2017.

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"Me encanta su trabajo. Después de que mi mejor amiga me dijera que me estaba buscando (Endeyi escribió el papel pensando en él), me envió un guion que me pareció muy especial", relata Leung. Entre otros detalles, destaca que en las películas de la cineasta "las relaciones entre las personas son muy complejas y también se aprecian conexiones ocultas entre ellas".

Leung asegura que su modo de afrontar todos sus papeles tiene en común que interpreta a través de sus emociones y sentimientos. En este caso, el reto fue convencerse de que era un neurocientífico, algo que "no fue fácil", remarca, y para lo cual estudió los libros que le envió Ildiko Endeyi e investigó con neurocientíficos reales en diferentes universidades de Hong Kong.

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El proceso incluyó asistir en un hospital a un electroencefalograma a un niño para que un especialista le explicara al mismo tiempo cómo funcionaban sus ondas cerebrales.

En la película, el personaje de Leung comenta que las ondas de los cerebros de los bebés son similares a las que experimentan adultos mientras meditan. Algo que le parece plausible al actor, que como budista practica la meditación.

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"Durante esta gira europea, algunos espectadores incluso me comentaron que después de ver la película se sentían muy tranquilos", remarca al respecto.

Sobre cómo acabó por hacer el papel del enigmático líder criminal Xu Wenwu en 'Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos' (2021), reconoce que "nunca" se imaginó haciendo una película de la factoría Marvel.

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"El director (Destin Cretton) intentó contactarme durante mucho tiempo, y después de unos cinco meses, mi esposa me pidió que lo llamara. Tuve una reunión por Zoom y me pareció una persona muy tranquila, relajada y me causó muy buena impresión. Sentí que podía confiar en él", asegura.

Aunque debido al secretismo de este tipo de películas en su preparación no podía contarle gran cosa sobre el argumento, le dijo: "Tony, tu personaje tiene muchas facetas, confía en mí", algo que instintivamente decidió Leung hacer. "Y resultó bastante bien, creo que fue la única vez que salí de mi zona de confort", señala sobre aquella experiencia.

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Para el futuro, aunque no descarta volver a trabajar en Estados Unidos, adelanta que por el momento tiene algunos proyectos fuera de Hong Kong, que incluirían una película en la India, y series de televisión. EFE

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