Espana agencias

El agua ante el 17M: un desafío estructural que las lluvias no logran despejar

Guardar
Google icon

Roberto Ruiz Oliva

Sevilla, 12 may (EFE).- Si el último tren de borrascas no hubiera elevado las reservas hídricas en Andalucía por encima del 85 %, el agua habría cobrado más protagonismo para las elecciones del próximo domingo en una comunidad que llegó a plantear traerla en barcos para atajar sus habituales ciclos de sequía y que mantiene retos estructurales y carencias en muchas de sus infraestructuras.

PUBLICIDAD

Tras las abundantes lluvias de los últimos meses, tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno central y la Federación de Asociaciones de Regantes (Feragua) han coincidido en señalar que el déficit hídrico no es una coyuntura superada, sino un desafío agravado por el cambio climático.

A lo largo de la legislatura, desde la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural se ha subrayado que la ubicación geográfica de Andalucía intensifica los efectos de fenómenos extremos, tanto sequías como precipitaciones intensas, y se ha advertido de que el último periodo seco fue "largo y dañino", lo que obliga a mantener la vigilancia.

PUBLICIDAD

En la misma línea, el Gobierno central sostiene que el cambio climático está alterando el régimen de precipitaciones y aumentando la frecuencia e intensidad de las sequías, por lo que defiende una estrategia basada en inversiones, modernización de regadíos, reutilización, desalación y mejora de la eficiencia de las redes.

Para el secretario general de Feragua, Pedro Parias, la preocupación del sector se resume con una frase recurrente entre los regantes: "Hoy falta un día menos para la próxima sequía". Insiste en que todas las cuencas andaluzas sufren déficits periódicos, especialmente la del Guadalquivir y la Mediterránea.

En los últimos años, la Junta ha destacado la ejecución de casi medio centenar de actuaciones bajo los Decretos de Sequía, con una inversión superior a 213 millones de euros en cuencas intracomunitarias.

En paralelo, el Gobierno central recuerda que el Plan Hidrológico del Guadalquivir 2022-2027 contempla más de 3.900 millones de euros de inversión distribuidos en 893 medidas de distintas administraciones y que desde 2018 se han ejecutado o están en marcha actuaciones que superan los 2.100 millones de euros vinculadas a modernización de regadíos, digitalización y garantía de abastecimiento.

Sin embargo, tanto la Junta como Feragua siguen poniendo el foco en infraestructuras pendientes de ejecución, especialmente las declaradas de Interés General del Estado.

Entre las actuaciones consideradas prioritarias figuran la finalización de la presa de Alcolea y la ejecución de las obras del trasvase del Condado en Huelva, las canalizaciones de Rules en Granada, los embalses de Cerro Blanco y Gibralmedina en Málaga y Cádiz, y las presas de San Calixto y Cerrada de la Puerta en Sevilla y Jaén.

Desde la Junta se recalca que la prioridad absoluta son estas infraestructuras que además mitigan el riesgo de inundaciones, lo que sitúa la protección y seguridad de las personas por delante de los objetivos económicos o ambientales.

Feragua denuncia también que el nivel de ejecución de los planes hidrológicos estatales no alcanza el 25 % en el actual ciclo 2022-2027 y reclama una modificación de la normativa estatal y autonómica para ganar agilidad administrativa y ambiental en la tramitación de obras de regulación, como presas y balsas, acortando unos plazos que consideran excesivos.

El aumento de fuentes alternativas sigue siendo una prioridad compartida y la Junta apuesta por ampliar la desalación y el uso de aguas regeneradas para reducir la dependencia climática y reforzar la resiliencia hídrica.

El Gobierno central mantiene una inversión de 200 millones de euros destinada a nuevas desaladoras en Málaga y Almería y a mejoras energéticas en instalaciones de Campo de Dalías, Carboneras y Bajo Almanzora, además de considerar estratégica la reutilización de aguas regeneradas.

Feragua, por su parte, recalca que Andalucía mantiene una importante brecha respecto a Murcia en reutilización de agua depurada, ya que mientras la comunidad vecina aprovecha alrededor del 95 % de sus aguas regeneradas, Andalucía apenas alcanza el 10 %. Los regantes reclaman por ello sistemas terciarios en todas las depuradoras del litoral y culminar actuaciones como la ampliación de Carboneras, Marbella o Bajo Almanzora.

La diferencia hídrica respecto a la anterior campaña electoral es notable, ya que actualmente los embalses andaluces almacenan cerca de 10.500 hectómetros cúbicos frente a los algo más de 3.200 registrados en verano de 2024, una mejora que ha permitido abandonar restricciones en algunas cuencas que llevaban años bajo mínimos.

No obstante, tanto la Junta como el Gobierno central insisten en que la situación no es homogénea en toda Andalucía y recuerdan que los periodos de sequía son cíclicos, por lo que consideran necesario seguir reforzando la planificación hidráulica y la capacidad de respuesta ante futuros episodios extremos.

Desde el Ejecutivo central se admite además que, si las lluvias no hubieran llegado y la sequía extrema se hubiese prolongado, el agua habría ocupado un lugar mucho más central en el debate político y social.

Para el sector del regadío, la conclusión es clara: "Con agua, Andalucía progresa; sin agua, se empobrece". El debate hídrico llega por tanto a las elecciones del 17 de mayo no como una emergencia coyuntural, sino como una cuestión estructural ligada a la planificación, las infraestructuras y la adaptación al cambio climático que garantice la viabilidad de los principales sectores productivos andaluces. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El fiscal contrapone el fraude fiscal de los Pujol con el discurso de "España nos roba"

Infobae

Bélgica busca naturalizar a hispano-italiano Fernández-Pardo para el Mundial, según prensa

Infobae

El uso de la alta velocidad bajó un 21,3 % hsata marzo por Adamuz y cortes en las vías

Infobae

Tony Leung: "Al rodar 'El amigo silencioso' vi que humanos y plantas no se diferencian"

Infobae

La Policía resuelve 41 robos de relojes de lujo y detiene a 34 ladrones desde enero

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rechazan la incapacidad permanente parcial a un cocinero de 39 años que perdió parte de dos dedos de su mano izquierda en un accidente laboral

Rechazan la incapacidad permanente parcial a un cocinero de 39 años que perdió parte de dos dedos de su mano izquierda en un accidente laboral

Un fugitivo húngaro condenado por delitos sexuales es detenido en España tras una pista ciudadana en la web de los más buscados de la UE

Ayuso acusa a Sánchez de ponerla “en peligro” en México, un país “sumido en la violencia” y en el que “muchos estados son controlados por el narco”

El Supremo expulsa del Ejército de Tierra a un oficial que agredió a una soldado de rango inferior por tocarle el brazo

Abogados mutualistas piden una “solución urgente” para poder cobrar su pensión en la Seguridad Social: “En el mejor de los casos llego a 400 euros”

ECONOMÍA

El Ibex 35 pierde los 17.700 puntos tras una caída del 1,2% en una jornada que arranca en rojo en las bolsas europeas

El Ibex 35 pierde los 17.700 puntos tras una caída del 1,2% en una jornada que arranca en rojo en las bolsas europeas

Los madrileños piden más vivienda, pero también transporte, servicios y sanidad: las prioridades de los nuevos barrios

El Tribunal Supremo lo confirma: tener un infarto mientras teletrabajas se considera accidente laboral

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

España no es país para jóvenes: el precio de la vivienda bloquea la emancipación de más de 436.000 trabajadores

DEPORTES

Mbappé sigue tensando la cuerda del Real Madrid: de la polémica foto del Clásico a una imagen impasible desde el gimnasio de Valdebebas

Mbappé sigue tensando la cuerda del Real Madrid: de la polémica foto del Clásico a una imagen impasible desde el gimnasio de Valdebebas

Mourinho pospone su decisión sobre el futuro y niega contactos con el Real Madrid: “No he hablado con nadie de ningún club”

Carolina Marín detalla en ‘El Hormiguero’ cómo afrontó el final de su carrera: “Tengo 32 años y toda la vida por delante”

El mejor futbolista de la historia Cabo Verde jugará el Mundial con su selección: es el máximo goleador histórico y capitán del equipo

Por qué a la selección de Túnez se le conoce como las ‘Águilas de Cartago’