El agua ante el 17M: un desafío estructural que las lluvias no logran despejar

Roberto Ruiz Oliva

Sevilla, 12 may (EFE).- Si el último tren de borrascas no hubiera elevado las reservas hídricas en Andalucía por encima del 85 %, el agua habría cobrado más protagonismo para las elecciones del próximo domingo en una comunidad que llegó a plantear traerla en barcos para atajar sus habituales ciclos de sequía y que mantiene retos estructurales y carencias en muchas de sus infraestructuras.

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Tras las abundantes lluvias de los últimos meses, tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno central y la Federación de Asociaciones de Regantes (Feragua) han coincidido en señalar que el déficit hídrico no es una coyuntura superada, sino un desafío agravado por el cambio climático.

A lo largo de la legislatura, desde la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural se ha subrayado que la ubicación geográfica de Andalucía intensifica los efectos de fenómenos extremos, tanto sequías como precipitaciones intensas, y se ha advertido de que el último periodo seco fue "largo y dañino", lo que obliga a mantener la vigilancia.

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En la misma línea, el Gobierno central sostiene que el cambio climático está alterando el régimen de precipitaciones y aumentando la frecuencia e intensidad de las sequías, por lo que defiende una estrategia basada en inversiones, modernización de regadíos, reutilización, desalación y mejora de la eficiencia de las redes.

Para el secretario general de Feragua, Pedro Parias, la preocupación del sector se resume con una frase recurrente entre los regantes: "Hoy falta un día menos para la próxima sequía". Insiste en que todas las cuencas andaluzas sufren déficits periódicos, especialmente la del Guadalquivir y la Mediterránea.

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En los últimos años, la Junta ha destacado la ejecución de casi medio centenar de actuaciones bajo los Decretos de Sequía, con una inversión superior a 213 millones de euros en cuencas intracomunitarias.

En paralelo, el Gobierno central recuerda que el Plan Hidrológico del Guadalquivir 2022-2027 contempla más de 3.900 millones de euros de inversión distribuidos en 893 medidas de distintas administraciones y que desde 2018 se han ejecutado o están en marcha actuaciones que superan los 2.100 millones de euros vinculadas a modernización de regadíos, digitalización y garantía de abastecimiento.

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Sin embargo, tanto la Junta como Feragua siguen poniendo el foco en infraestructuras pendientes de ejecución, especialmente las declaradas de Interés General del Estado.

Entre las actuaciones consideradas prioritarias figuran la finalización de la presa de Alcolea y la ejecución de las obras del trasvase del Condado en Huelva, las canalizaciones de Rules en Granada, los embalses de Cerro Blanco y Gibralmedina en Málaga y Cádiz, y las presas de San Calixto y Cerrada de la Puerta en Sevilla y Jaén.

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Desde la Junta se recalca que la prioridad absoluta son estas infraestructuras que además mitigan el riesgo de inundaciones, lo que sitúa la protección y seguridad de las personas por delante de los objetivos económicos o ambientales.

Feragua denuncia también que el nivel de ejecución de los planes hidrológicos estatales no alcanza el 25 % en el actual ciclo 2022-2027 y reclama una modificación de la normativa estatal y autonómica para ganar agilidad administrativa y ambiental en la tramitación de obras de regulación, como presas y balsas, acortando unos plazos que consideran excesivos.

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El aumento de fuentes alternativas sigue siendo una prioridad compartida y la Junta apuesta por ampliar la desalación y el uso de aguas regeneradas para reducir la dependencia climática y reforzar la resiliencia hídrica.

El Gobierno central mantiene una inversión de 200 millones de euros destinada a nuevas desaladoras en Málaga y Almería y a mejoras energéticas en instalaciones de Campo de Dalías, Carboneras y Bajo Almanzora, además de considerar estratégica la reutilización de aguas regeneradas.

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Feragua, por su parte, recalca que Andalucía mantiene una importante brecha respecto a Murcia en reutilización de agua depurada, ya que mientras la comunidad vecina aprovecha alrededor del 95 % de sus aguas regeneradas, Andalucía apenas alcanza el 10 %. Los regantes reclaman por ello sistemas terciarios en todas las depuradoras del litoral y culminar actuaciones como la ampliación de Carboneras, Marbella o Bajo Almanzora.

La diferencia hídrica respecto a la anterior campaña electoral es notable, ya que actualmente los embalses andaluces almacenan cerca de 10.500 hectómetros cúbicos frente a los algo más de 3.200 registrados en verano de 2024, una mejora que ha permitido abandonar restricciones en algunas cuencas que llevaban años bajo mínimos.

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No obstante, tanto la Junta como el Gobierno central insisten en que la situación no es homogénea en toda Andalucía y recuerdan que los periodos de sequía son cíclicos, por lo que consideran necesario seguir reforzando la planificación hidráulica y la capacidad de respuesta ante futuros episodios extremos.

Desde el Ejecutivo central se admite además que, si las lluvias no hubieran llegado y la sequía extrema se hubiese prolongado, el agua habría ocupado un lugar mucho más central en el debate político y social.

Para el sector del regadío, la conclusión es clara: "Con agua, Andalucía progresa; sin agua, se empobrece". El debate hídrico llega por tanto a las elecciones del 17 de mayo no como una emergencia coyuntural, sino como una cuestión estructural ligada a la planificación, las infraestructuras y la adaptación al cambio climático que garantice la viabilidad de los principales sectores productivos andaluces. EFE