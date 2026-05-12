La Policía resuelve 41 robos de relojes de lujo y detiene a 34 ladrones desde enero

Madrid, 12 may (EFE).- La Policía Nacional ha resuelto 41 robos con violencia de relojes de lujo y ha detenido en lo que va de año a 34 de sus autores, uno de ellos arrestado en Francia, pertenecientes a redes criminales itinerantes especializadas en este tipo de robos por toda España, fundamentalmente en zonas turísticas.

En estos primeros meses del año y tras la puesta en marcha en enero de un grupo pionero dedicado a la lucha contra este tipo de grupos criminales, la Policía ha identificado a otras 43 personas pendientes de ser detenidas.

PUBLICIDAD

Según informa este martes la Dirección General de la Policía Nacional, la mayor parte de estos grupos criminales itinerantes tiene su base en Barcelona, desde donde se desplazan en pequeños grupos hacia Madrid, Málaga, Marbella, Alicante, Palma de Mallorca o Ibiza. Tras hacerse con su botín, regresan a la ciudad condal para dar salida a los relojes.

Entre los casos resueltos, sobre los que responsables del nuevo grupo policial darán detalles este martes, se encuentran el robo de relojes valorados desde los 15.000 euros hasta incluso los 100.000 euros.

PUBLICIDAD

La nueva unidad adscrita a la Comisaría General de Policía Judicial no solo ha esclarecido robos. En estos cuatro meses también ha resuelto el homicidio en agosto en Ibiza de una persona que, tras forcejear con el ladrón que le quería arrebatar su reloj, cayó al suelo y falleció en el acto. EFE

(Vídeo) (Audio)

PUBLICIDAD