Espana agencias

La Policía resuelve 41 robos de relojes de lujo y detiene a 34 ladrones desde enero

Guardar
Google icon

Madrid, 12 may (EFE).- La Policía Nacional ha resuelto 41 robos con violencia de relojes de lujo y ha detenido en lo que va de año a 34 de sus autores, uno de ellos arrestado en Francia, pertenecientes a redes criminales itinerantes especializadas en este tipo de robos por toda España, fundamentalmente en zonas turísticas.

En estos primeros meses del año y tras la puesta en marcha en enero de un grupo pionero dedicado a la lucha contra este tipo de grupos criminales, la Policía ha identificado a otras 43 personas pendientes de ser detenidas.

PUBLICIDAD

Según informa este martes la Dirección General de la Policía Nacional, la mayor parte de estos grupos criminales itinerantes tiene su base en Barcelona, desde donde se desplazan en pequeños grupos hacia Madrid, Málaga, Marbella, Alicante, Palma de Mallorca o Ibiza. Tras hacerse con su botín, regresan a la ciudad condal para dar salida a los relojes.

Entre los casos resueltos, sobre los que responsables del nuevo grupo policial darán detalles este martes, se encuentran el robo de relojes valorados desde los 15.000 euros hasta incluso los 100.000 euros.

PUBLICIDAD

La nueva unidad adscrita a la Comisaría General de Policía Judicial no solo ha esclarecido robos. En estos cuatro meses también ha resuelto el homicidio en agosto en Ibiza de una persona que, tras forcejear con el ladrón que le quería arrebatar su reloj, cayó al suelo y falleció en el acto. EFE

(Vídeo) (Audio)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tony Leung: "Al rodar 'El amigo silencioso' vi que humanos y plantas no se diferencian"

Infobae

El agua ante el 17M: un desafío estructural que las lluvias no logran despejar

Infobae

El español que ha dado positivo en hantavirus presenta síntomas

Infobae

La restauración encara la despedida de las monodosis para salsas, mermeladas, leche y miel

Infobae

La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre apuñalado en Málaga

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso acusa a Sánchez de ponerla “en peligro” en México y le culpa por el fin de su viaje, cancelado tras serle retirada una invitación por sus “declaraciones”

Ayuso acusa a Sánchez de ponerla “en peligro” en México y le culpa por el fin de su viaje, cancelado tras serle retirada una invitación por sus “declaraciones”

El Supremo expulsa del Ejército de Tierra a un oficial que agredió a una soldado de rango inferior por tocarle el brazo

Abogados mutualistas piden una “solución urgente” para poder cobrar su pensión en la Seguridad Social: “En el mejor de los casos llego a 400 euros”

El embajador de Estados Unidos en la ONU critica la distinción de Sánchez a Francesca Albanese con la Orden del Mérito Civil

“Arbitrariedad” en la Guardia Civil de Extremadura: un agente es sancionado por cargar su coche eléctrico en la Comandancia una vez y otro se libra tras hacerlo durante meses

ECONOMÍA

Los madrileños piden más vivienda, pero también transporte, servicios y sanidad: las prioridades de los nuevos barrios

Los madrileños piden más vivienda, pero también transporte, servicios y sanidad: las prioridades de los nuevos barrios

El Tribunal Supremo lo confirma: tener un infarto mientras teletrabajas se considera accidente laboral

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

España no es país para jóvenes: el precio de la vivienda bloquea la emancipación de más de 436.000 trabajadores

Primeras señales del impacto laboral de la IA: programación y telecomunicaciones pierden más de 35.000 ocupados en el último año

DEPORTES

Mbappé sigue tensando la cuerda del Real Madrid: de la polémica foto del Clásico a una imagen impasible desde el gimnasio de Valdebebas

Mbappé sigue tensando la cuerda del Real Madrid: de la polémica foto del Clásico a una imagen impasible desde el gimnasio de Valdebebas

Mourinho pospone su decisión sobre el futuro y niega contactos con el Real Madrid: “No he hablado con nadie de ningún club”

Carolina Marín detalla en ‘El Hormiguero’ cómo afrontó el final de su carrera: “Tengo 32 años y toda la vida por delante”

El mejor futbolista de la historia Cabo Verde jugará el Mundial con su selección: es el máximo goleador histórico y capitán del equipo

Por qué a la selección de Túnez se le conoce como las ‘Águilas de Cartago’