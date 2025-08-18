El riesgo de incendios forestales se eleva a extremo en gran parte de Castilla-La Mancha

Toledo, 18 ago (EFE).- El riesgo de incendios forestales se ha elevado a extremo en gran parte de Castilla-La Mancha durante las próximas 48 horas, por lo que, entre otras cosas, queda prohibido encender fuego en el medio natural o en áreas recreativas, las quemas agrícolas, el uso de maquinaria que genere chispas y arrojar objetos en combustión.

Así lo ha indicado el Plan de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) en sus canales de difusión a través de las redes sociales, consultados por EFE, en los que también han recomendado evitar situaciones de riesgo y actitudes imprudentes, extremar las precauciones en el monte y en el campo y llamar al Servicio de Emergencias 112 si se ve humo.

Asimismo, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha declarado sin efecto las actividades autorizadas en los terrenos con Índice de Propagación Potencial (IPP) muy alto y extremo por riesgo excepcional de incendio forestal durante este lunes y martes.

Lo ha hecho a través de una resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente, publicada este lunes en una edición extraordinaria del Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), de declaración de episodio de riesgo excepcional por incendio forestal entre las 00:00 horas del 18 de agosto hasta las 23:59 del 19 de agosto.

La resolución recoge que la medida se adopta ante el episodio de riesgo excepcional por incendio forestal estos dos días en todo el territorio de Castilla-La Mancha y en virtud de la resolución de julio que establece limitaciones temporales para disminuir el riesgo de incendios en el medio natural, en base al Plan de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales 2025. EFE