Espana agencias

El riesgo de incendios forestales se eleva a extremo en gran parte de Castilla-La Mancha

Las autoridades han activado restricciones estrictas para uso de fuego y maquinaria, y han suspendido actividades en zonas de peligro ante condiciones excepcionales que favorecen la propagación, pidiendo a la población máxima precaución y notificar de inmediato cualquier indicio de humo

Por Newsroom Infobae

Guardar

Toledo, 18 ago (EFE).- El riesgo de incendios forestales se ha elevado a extremo en gran parte de Castilla-La Mancha durante las próximas 48 horas, por lo que, entre otras cosas, queda prohibido encender fuego en el medio natural o en áreas recreativas, las quemas agrícolas, el uso de maquinaria que genere chispas y arrojar objetos en combustión.

Así lo ha indicado el Plan de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) en sus canales de difusión a través de las redes sociales, consultados por EFE, en los que también han recomendado evitar situaciones de riesgo y actitudes imprudentes, extremar las precauciones en el monte y en el campo y llamar al Servicio de Emergencias 112 si se ve humo.

Asimismo, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha declarado sin efecto las actividades autorizadas en los terrenos con Índice de Propagación Potencial (IPP) muy alto y extremo por riesgo excepcional de incendio forestal durante este lunes y martes.

Lo ha hecho a través de una resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente, publicada este lunes en una edición extraordinaria del Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), de declaración de episodio de riesgo excepcional por incendio forestal entre las 00:00 horas del 18 de agosto hasta las 23:59 del 19 de agosto.

La resolución recoge que la medida se adopta ante el episodio de riesgo excepcional por incendio forestal estos dos días en todo el territorio de Castilla-La Mancha y en virtud de la resolución de julio que establece limitaciones temporales para disminuir el riesgo de incendios en el medio natural, en base al Plan de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales 2025. EFE

Temas Relacionados

Incendios forestalesCastilla-La ManchaGobierno de Castilla-La ManchaInfocamEFEToledoDiario Oficial de Castilla-La ManchaPrevención de incendiosMedio ambienteServicio de Emergencias 112

Últimas Noticias

Castilla y León da por hecho que el incendio de Jarilla afectará a Salamanca y Ávila

Infobae

Interceptan en Málaga 1.579 kilos de hachís camuflados entre naranjas en un camión

Infobae

Militares piden que les reserven plazas de bomberos por su labor en los incendios

Infobae

El 65 % de las mujeres con discapacidad ha sufrido algún tipo de violencia machista

Infobae

Calendario de la Liga Endesa 2025/26

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un mozo de almacén que

Un mozo de almacén que perdió parte de un dedo manipulando un lomo de carne no consigue ninguno de los grados de incapacidad permanente

“El mejor restaurante del mundo entero” para Evaluna y Camilo está en Madrid: “Entras y parece una tienda abandonada”

Las ocho medidas obligatorias para ciclistas y motoristas que implementará la DGT

Desarticulada una organización que prostituía a mujeres y extorsionaba a los clientes con 3.000 euros para no desvelar que consumían estos servicios

Un tiktoker prueba los callos de El Brillante, famoso por el bocadillo de calamares: “Como los de Litoral, esto me huele a cuerno quemado”

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Un psicólogo y coach de ‘traders’ señala por qué muchos fracasan: “Algunos de mis clientes quizá sepan que su ego es demasiado grande”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 18 agosto

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

DEPORTES

La trágica historia de la

La trágica historia de la pandilla de Darío Barrio, los pioneros del salto BASE: todos fallecidos en una de las disciplinas más arriesgadas del deporte

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”