Espana agencias

El juez Peinado imputa a Begoña Gómez por presunta malversación en la contratación de su asesora y le cita de nuevo

Por Newsroom Infobae

Guardar

El juez Juan Carlos Peinado ha acordado imputar a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, un presunto delito de malversación de caudales públicos por la contratación su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha fijado la citación como investigada de Gómez para el día 11 de septiembre a las 10.30 horas. La esposa de Pedro Sánchez ya figuraba como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencia, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.

Aunque el juez ya había empezado a investigar la presunta malversación en el marco de la contratación de Álvarez, de momento no había imputado dicho delito a Gómez.

El instructor ha visto pertinente tomar declaración también como investigada a la propia Álvarez, a quien cita el día 10 de septiembre, a las 11.00 horas. Cabe recordar que aunque ya declaró como investigada, la Audiencia Provincial de Madrid anuló este interrogatorio.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sánchez y Marlaska visitarán mañana las provincias de Cáceres y Zamora para conocer la evolución de los incendios

Sánchez y Marlaska visitarán mañana

El PP dice que, tras la nueva imputación de Begoña Gómez, "lo único que no tiene imputado Sánchez es su mascota"

El PP dice que, tras

Clavijo propone a Sánchez un decreto ley que incluya la agenda canaria pendiente

Infobae

Sánchez visitará mañana Extremadura "para conocer sobre el terreno" la evolución del incendio de Jarilla (Cáceres)

Sánchez visitará mañana Extremadura "para

Desalojo de 8.000 personas en Sanabria (Zamora) y nuevos fuegos tensionan Castilla y León

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Si un hotel te pide

Si un hotel te pide escanear tu DNI para hacer el ‘check-in’ no aceptes: estos son los motivos detrás de la prohibición y las consecuencias económicas

El juez Peinado imputa a Begoña Gómez y su asesora por posible malversación: las cita a declarar de nuevo el 10 y 11 de septiembre

Estas son las tres razas de perros más pacíficas, según un estudio: el perro pastor no está en la lista

Denuncian el robo de tres máquinas recreativas en un mismo bar de Sevilla y la Guardia Civil descubre que era el propio dueño el que simulaba los delitos

Un mecánico aclara si es mejor un coche manual o automático: “Hay muchas opciones”

ECONOMÍA

La incertidumbre política internacional frena

La incertidumbre política internacional frena las bolsas europeas: el Ibex 35 rompe su racha positiva de diez jornadas consecutivas y baja 0,17%

Las diferencias entre cobrar 12 y 14 pagas, según un experto en fiscalidad: “Es algo con lo que mis padres siempre han estado obsesionados”

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4 de este 18 agosto

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 18 agosto

“Un sueldo no compensa las noches sin dormir”: un abogado laboralista explica los casos en los que debes dimitir

DEPORTES

El hijo de Fernando Redondo,

El hijo de Fernando Redondo, leyenda del Real Madrid, debuta en LaLiga: “Mi padre fue el mejor de la historia en su posición”

El FC Barcelona no es el único en tener problemas para cuadrar las cuentas e inscribir a jugadores: el Getafe se presentó con 13 en el partido ante el Celta

A qué hora y dónde ver la final de Cincinnati entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

Alcaraz, preparado para una nueva final frente a Sinner: “Gracias a él saco lo mejor de mi tenis”

La trágica historia de la pandilla de Darío Barrio, los pioneros del salto BASE: todos fallecidos en una de las disciplinas más arriesgadas del deporte