El detenido por insultos racistas a Semenyo, expulsado de los estadios en Reino Unido

La policía de Merseyside informó que un sospechoso arrestado por un posible delito de odio deberá presentarse ante las autoridades y mantenerse alejado de cualquier recinto deportivo mientras avanza la investigación por abusos denunciados por Antoine Semenyo

Londres, 18 ago (EFE).- Un hombre arrestado el sábado por presuntamente insultar de forma racista al jugador ghanés del Bournemouth Antoine Semenyo en el partido inaugural de la Premier League contra el Liverpool ha sido expulsado de todos los estadios de fútbol en el Reino Unido.

Según informó este lunes la Policía de la región de Merseyside, el individuo, que fue detenido por un presunto "delito de orden público con agravante racial", fue puesto en libertad bajo fianza con la condición de no poder asistir a ningún partido de fútbol en el país ni acercarse a menos de 1,6 kilómetros de un estadio mientras continúan con las investigaciones.

El incidente tuvo lugar en el minuto 29 del encuentro entre el Liverpool y el Bournemouth en Anfield, cuando Semenyo denunció ante el árbitro Anthony Taylor haber recibido insultos desde la grada y el colegiado detuvo brevemente el juego y ordenó la expulsión del aficionado.

Tras la reanudación, el internacional ghanés, de 25 años, respondió con dos goles, aunque el Liverpool se impuso finalmente por 4-2.

El propio Semenyo reveló después haber recibido más abusos racistas por medio de la red social Instagram, situación que la empresa Meta aseguró estar investigando.

En redes sociales, el delantero lamentó lo ocurrido, pero destacó la unidad del fútbol en ese momento.

"La pasada noche en Anfield se quedará conmigo para siempre, no por las palabras de una persona, sino por cómo toda la familia del fútbol se unió. A mis compañeros del Bournemouth, que me apoyaron en ese momento, a los jugadores del Liverpool y aficionados que me mostraron su verdadero carácter y los árbitros de la Premier que lidiaron con ello de una forma tan profesional, gracias", escribió el ghanés.

"El fútbol mostró su mejor cara cuando más importaba. Marcar dos goles se sintió como hablar el lenguaje que importa de verdad en el campo. Esto es por lo que juego, por momentos como este", añadió Semenyo.

Tanto la Premier League como la Asociación 'Kick It Out' anunciaron investigaciones y condenaron lo sucedido, subrayando que "no hay lugar para el racismo en el fútbol ni en la sociedad". EFE

