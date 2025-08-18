El cantante mallorquín Jaume Anglada sigue en la UCI y se encuentra "mucho más estable"

Palma, 18 ago (EFE).- El cantante mallorquín Jaume Anglada, que fue sometido a intervenciones quirúrgicas tras ser arrollado por un conductor ebrio cuando circulaba en su motocicleta por Palma, sigue hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos (UCI) y se encuentra "mucho más estable".

De acuerdo con el último parte médico del Hospital Universitario Son Espases de Palma, el paciente ha experimentado en los últimos días una "sensible mejoría" y permanecerá ingresado en la UCI hasta confirmar evolución favorable.

El equipo médico del centro hospitalario de referencia en Baleares sigue pendiente de la evolución clínica del cantante mallorquín, amigo personal del rey Felipe VI, que fue atropellado la madrugada del pasado 8 de agosto en la avenida Joan Miró cuando circulaba con su motocicleta.

El juez de Instrucción número 7 de Palma, en funciones de guardia, decretó el ingreso en prisión provisional del conductor de 20 años que atropelló al cantautor y se dio a la fuga.

Varios testigos proporcionaron la matrícula a la Policía Local, que detuvo horas después al conductor fugado.

El presunto autor está acusado de los delitos de omisión del deber del socorro, lesiones por imprudencia grave y conducción bajo la influencia de las bebidas alcohólicas. EFE