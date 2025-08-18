Dieciocho efectivos trabajan toda la madrugada en el incendio de Colmenar Viejo (Madrid)

Madrid, 19 ago (EFE).- Dieciocho efectivos, entre bomberos de la Comunidad de Madrid, brigadas y agentes forestales, trabajan toda la madrugada en el incendio declarado en la tarde de este lunes en Colmenar Viejo (Madrid).

Según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, las llamas han obligado a desalojar de forma preventiva varias casas y núcleos diseminados en el camino del fuego por precaución, aunque en ningún momento se ha planteado desalojar ninguna urbanización.

A las 21.00 horas, la carga de fuego había bajado pero los frentes eran muy amplios y puede haber comportamientos no deseados durante la noche, cuando se han retirado los medios aéreos.

El incendio se ha originado sobre las 17.30 horas en un zona cercana al vertedero de la localidad y se ha declarado la situación operativa 1 del Plan contra incendios Infoma.

Aunque evoluciona de forma positiva, aún no se puede dar por estabilizado.

Se trata de un incendio de pasto y arbolado, en una zona cercana a las vías del AVE y al túnel de San Pedro, pero no afecta al trafico ferroviario. EFE