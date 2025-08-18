Espana agencias

Dieciocho efectivos trabajan toda la madrugada en el incendio de Colmenar Viejo (Madrid)

Varias viviendas y zonas dispersas han sido evacuadas como medida preventiva en Colmenar Viejo tras el avance de un incendio forestal, cuyo comportamiento preocupa a las autoridades pese a la reducción de las llamas durante la noche

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 19 ago (EFE).- Dieciocho efectivos, entre bomberos de la Comunidad de Madrid, brigadas y agentes forestales, trabajan toda la madrugada en el incendio declarado en la tarde de este lunes en Colmenar Viejo (Madrid).

Según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, las llamas han obligado a desalojar de forma preventiva varias casas y núcleos diseminados en el camino del fuego por precaución, aunque en ningún momento se ha planteado desalojar ninguna urbanización.

A las 21.00 horas, la carga de fuego había bajado pero los frentes eran muy amplios y puede haber comportamientos no deseados durante la noche, cuando se han retirado los medios aéreos.

El incendio se ha originado sobre las 17.30 horas en un zona cercana al vertedero de la localidad y se ha declarado la situación operativa 1 del Plan contra incendios Infoma.

Aunque evoluciona de forma positiva, aún no se puede dar por estabilizado.

Se trata de un incendio de pasto y arbolado, en una zona cercana a las vías del AVE y al túnel de San Pedro, pero no afecta al trafico ferroviario. EFE

Temas Relacionados

Incendio forestalColmenar ViejoComunidad de MadridEmergencias 112BomberosMadridInfomaBrigadas forestalesAVESan PedroEFE

Últimas Noticias

El Gobierno recuerda, tras la imputación de Begoña Gómez, que el TS negó malversación en la contratación de su asesora

El Gobierno recuerda, tras la

Vox celebra la nueva imputación de Gómez y recuerda la querella que presentó contra ella y su asesora por malversación

Vox celebra la nueva imputación

Feijóo anuncia que el PPE celebrará mañana una cumbre para "analizar las conversaciones de hoy sobre Ucrania"

Feijóo anuncia que el PPE

Norchad Omier y Jared Ruiz lideran la lista de jugadores de Nicaragua para la AmeriCup

Nicaragua afrontará su primera participación en el certamen continental de baloncesto con una nómina conformada por talento local y jugadores nacionalizados, en busca de desafiar a selecciones favoritas como Argentina y República Dominicana en el Grupo C del torneo

Infobae

Empleo formal en Perú creció 4,7 % en junio por alza en servicios, agropecuario y comercio

El sector privado registró una subida de 6,3 % impulsada por servicios, agro y comercialización, totalizando 272.000 nuevas posiciones laborales en junio, mientras la masa salarial avanzó 6,2 % gracias al dinamismo en las principales actividades económicas del país

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Si un hotel te pide

Si un hotel te pide escanear tu DNI para hacer el ‘check-in’ no aceptes: estos son los motivos detrás de la prohibición y las consecuencias económicas

El juez Peinado imputa a Begoña Gómez y su asesora por posible malversación: las cita a declarar de nuevo el 10 y 11 de septiembre

Estas son las tres razas de perros más pacíficas, según un estudio: el perro pastor no está en la lista

Denuncian el robo de tres máquinas recreativas en un mismo bar de Sevilla y la Guardia Civil descubre que era el propio dueño el que simulaba los delitos

Un mecánico aclara si es mejor un coche manual o automático: “Hay muchas opciones”

ECONOMÍA

Lotería 6/49: esta es la

Lotería 6/49: esta es la jugada ganadora y el resultado del sorteo del lunes 18 de agosto

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del lunes 18 agosto

Cuentas bancarias en pareja: cómo se reparte realmente el dinero, según la ley

Conoce los resultados ganadores del sorteo 4 de Triplex de la Once de este lunes 18 de agosto

La incertidumbre política internacional frena las bolsas europeas: el Ibex 35 rompe su racha positiva de diez jornadas consecutivas y baja 0,17%

DEPORTES

Las palabras de Sinner tras

Las palabras de Sinner tras retirarse por el calor en la final de Cincinnati: “Desde ayer no me sentí bien, pensaba que podría mejorar durante la noche, pero fui a peor”

Alcaraz se proclama campeón tras la retirada de Jannik Sinner de la final de Cincinnati

El hijo de Fernando Redondo, leyenda del Real Madrid, debuta en LaLiga: “Mi padre fue el mejor de la historia en su posición”

El FC Barcelona no es el único en tener problemas para cuadrar las cuentas e inscribir a jugadores: el Getafe se presentó con 13 en el partido ante el Celta

A qué hora y dónde ver la final de Cincinnati entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner