Espana agencias

Sare reprocha que se intenten "criminalizar" proclamas "legítimas" como la "vuelta a casa" de los presos de ETA

Por Newsroom Infobae

Guardar

Sare ha celebrado este sábado, último día de la Aste Nagusia donostiarra, su tradicional manifestación a favor de la "vuelta a casa" de los presos de ETA, y ha criticado que se intenten "criminalizar" sus proclamas, que considera "legítimas, legales y democráticas".

La marcha de la red ciudadana, a la que han acudido varios cientos de personas, ha partido a las 12.30 horas del Boulevard de San Sebastián con el lema: "presos vascos, huidos y deportados, a casa". Antes, el portavoz de Sare Beñat Uribe-Etxeberria ha asegurado que últimanente están "sufriendo de forma violenta las campañas de criminalización que llegan por parte de algunos responsables políticos y de algunos partidos hacia nuestras reivindicaciones".

"Desde algunos partidos y lobbies se percibe el deseo de criminalizar proclamas legítimas, legales y democráticas. Nosotros seguiremos en lo nuestro. Por la vía de la resolución, seguiremos trabajando en la consecución de una paz que nos permita dar el salto a los escenarios de convivencia", ha señalado.

A su juicio, para conseguir llegar a "escenarios de convivencia, será imprescindible que todos los presos y presas, refugiadas y deportadas vascas estén en casa".

Uribe-Etxeberria ha admitido que se ha avanzado en el tema de los presos y ahora solo hay encarcelados 110, de los que 50 lo hacen en régimen cerrado. En concreto, de los 43 presos guipuzcoanos, ha explicado que 18 siguen cumpliendo sus penas en régimen cerrado.

Además, ha recordado que el cambio legislativo "que ha provocado en el cómputo de las sanciones francesas" ha favorecido a los reclusos. No obstante, ha asegurado que todavía queda "mucho que avanzar en el tema de la vuelta a casa de las presas, refugiadas y deportadas vascas". En esta línea, ha abogado por acabar con las leyes y políticas penitenciarias "de excepción".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Azcón, convencido de que Lambán dejará un recuerdo "imborrable e indeleble en Aragón y la historia de España"

Azcón, convencido de que Lambán

Robles visita a la UME en Ayoó de Vidriales (Zamora) y agradece su labora ante el "violento" incendio

Robles visita a la UME

Extremadura pide al Gobierno analizar su pedido de más medios desde lo "estrictamente técnico" al margen de la política

Extremadura pide al Gobierno analizar

Aagesen aboga por actuar desde el "rigor técnico" ante los incendios y garantiza el apoyo del Gobierno tras la extinción

Aagesen aboga por actuar desde

Puente contesta a Feijóo: "Todo esto que pide ya se está haciendo. Pero a él le da igual"

Puente contesta a Feijóo: "Todo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Palacios de Jamuz, el pueblo

Palacios de Jamuz, el pueblo leonés de 60 habitantes que ha arrasado el fuego: “No se aguantaba la humareda, ha sido terrorífico”

Cuatro militares de la UME heridos en el incendio de Yeres: tres de ellos sufren varias quemaduras

Javier Lambán, el histórico dirigente aragonés que denunció que el PSOE de Sánchez es un “páramo” para las voces críticas

El abuso de las aerolíneas en plena crisis: los incendios cortan los trenes y los vuelos a Galicia se disparan a más de 400 euros

Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón, a los 67 años

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 4 Super

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Las verbenas de verano: este es el impacto millonario de la industria en pueblos y ciudades

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Precio de la Luz en España para el domingo 17 de agosto: las horas más económicas

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Cesc Fàbregas explica cuál es

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”

Franco Mastantuono, la nueva perla argentina del Real Madrid: cuánto ha costado, su relación con Messi y el Barcelona o el motivo de su dorsal