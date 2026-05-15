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Diez años de prisión por provocar un incendio que calcinó 80 chabolas en Palos (Huelva)

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Huelva, 15 may (EFE).- La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a diez años y un día de prisión a una mujer por causar un incendio en un asentamiento chabolista del polígono industrial San Jorge, en Palos de la Frontera (Huelva) que destruyó 80 infraviviendas en septiembre de 2023.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, considera a esta mujer, en situación irregular en España, responsable de un delito de incendio provocado.

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Se considera probado que la procesada, "con la intención de provocar un incendio", vertió gasolina y prendió fuego a su chabola la noche del 24 de septiembre tras proferir gritos amenazantes.

El fuego se propagó con extrema rapidez debido a la proximidad entre las construcciones y los materiales altamente inflamables empleados en su fabricación, como cartón, plástico y madera. En el momento del suceso, el asentamiento contaba con unas 120 chabolas habitadas por aproximadamente 180 personas.

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La resolución judicial ha destacado que el incendio generó un "riesgo real y peligro para la vida e integridad física" de los residentes, quienes se vieron sorprendidos por las llamas mientras ocupaban sus viviendas. El siniestro requirió la intervención de la Guardia Civil y seis dotaciones de bomberos para ser sofocado.

El tribunal ha subrayado que la condenada actuó con pleno conocimiento de las circunstancias, descartando cualquier afectación de sus facultades por consumo de sustancias o patologías psíquicas y ha señalado que el día anterior ya había realizado un intento de incendio que fue controlado por los vecinos.

La valoración pericial de los daños en el asentamiento asciende a 27.043 euros, estimando un valor medio de 338 euros por cada chabola destruida.

La sentencia ha indicado la dificultad de cuantificar la totalidad de las pérdidas, ya que muchos de los afectados son personas extranjeras en situación irregular que no llegaron a formular denuncia.

No obstante, el fallo ha establecido indemnizaciones específicas para varios perjudicados que sí reclamaron, entre ellos: 1.882 euros para uno de ellos por la pérdida de su vivienda, enseres (bicicletas, televisión, placas solares) y documentación personal; 2.896 euros por la quema de su chabola y la pérdida de 2.500 euros en efectivo, para otro; 1.173 euros para un tercero por la pérdida de ropa y dinero en efectivo, y 190 euros para una cuarta persona, después de que está renunciara a la reclamación por los daños en su vehículo. EFE

lra/fs/lml

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