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Incautados en Barajas 79 kilos de cocaína en un contenedor legal procedente de Ecuador

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Madrid, 15 may (EFE).- La Guardia Civil ha intervenido más de 79 kilos de cocaína procedente de Ecuador con destino Madrid en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas que viajaban ocultos en un contenedor aéreo de un cargamento de mercancía legal.

Un método de introducción de estupefacientes que se conoce como "gancho ciego" o "rip off" y que consiste en ocultar la droga en una carga legal sin el conocimiento de sus legítimos propietarios y recuperarla posteriormente en el destino seleccionado por el entramado criminal, lo que requiere un alto grado de coordinación logística y la participación de colaboradores.

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La Dirección General de la Guardia Civil informa este viernes en un comunicado que la intervención se produjo tras tener sospechas de que uno de los contenedores aéreos procedentes de Sudamérica había sido manipulado, hallándose en su interior unos bultos sospechosos de contener sustancias prohibidas.

Durante la revisión exhaustiva de los bultos, se localizaron un total de 70 paquetes rectangulares que contenían cocaína de gran pureza, con un peso de 79,845 kilos que procedían de Ecuador con destino Madrid. EFE

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