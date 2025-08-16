Espana agencias

Puente contesta a Feijóo: "Todo esto que pide ya se está haciendo. Pero a él le da igual"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha contestado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que este sábado ha vuelto a insistir en la necesidad de desplegar al ejército en la lucha contra los incendios, y ha asegurado que lo que reclama ya se está haciendo.

"Todo esto que pide ya se está haciendo. Pero a él le da igual", escribe Puente en su cuenta de X y en respuesta directa al mensaje publicado previamente por el líder del PP.

El ministro acompaña su mensaje con varias fotos y un tuit del Ejercito de Tierra publicado este sábado por la mañana en el que se informaba de que seguían incrementándose los aportes del Ejército de Tierra a la UME, con el comienzo a las 02.00 horas del traslado a León de los zapadores de la Brigada Guzmán el Bueno.

Feijóo justificaba su petición de intervención del ejército en que los batallones de ingenieros cuentan con bulldozer D7 y D5 y motoniveladoras "que, aunque no podrán hacer ataque directo, sí podrán hacer cortafuegos para proteger pueblos o crear zonas desde la que los intervinientes o bomberos puedan atacar al fuego directamente".

Además, subrayaba que las Fuerzas Armadas tienen helicópteros de transporte de personal civil o intervinientes que pueden movilizar rápido de una CCAA a otra y helicópteros para transporte de material pesado.

