Margarita Robles visita este sábado a la UME que participa en la lucha contra incendios en CyL y Galicia

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita este sábado, 16 de agosto, a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que participan en la lucha contra los incendios que se desarrollan en distintas localidades de Galicia y Castilla y León.

Robles, originaria de León, estará acompañada por el general jefe de la UME, Francisco Javier Marcos Izquierdo, y acudirá a distintas localidades, según ha informado la Delegación del Gobierno en Castilla y León en un comunicado recogido por Europa Press.

En concreto, 1.300 militares están desplegados para colaborar sobre el terreno en labores de extinción de más de una decena de incendios en Galicia, Castilla y León, Asturias, Comunidad Valenciana y Extremadura.

