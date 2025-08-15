Espana agencias

Sánchez preside mañana por videoconferencia el comité de coordinación del plan estatal de emergencias ante los incendios

Por Newsroom Infobae

Guardar

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, presidirá este sábado, mediante videollamada, la reunión del comité estatal de coordinación y dirección del plan estatal de emergencias (CECOD) para abordar la situación provocada por los incendios que afectan a varios territorios en España.

Sánchez será quien presida este sábado la reunión de este comité, en lugar del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien lo ha encabezado este viernes.

Tras la reunión de hoy, Marlaska ha señalado que las ayudas a las zonas quemadas en los incendios van a ser "inmediatas" para que los afectados "puedan volver a una vida mínimamente en condiciones de normalidad".

ROBLES VISITARÁ A EFECTIVOS DE LA UME QUE TRABAJAN EN GALICIA Y CyL

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, visitará este sábado a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que participan en la lucha contra los incendios que se desarrollan en distintas localidades de Galicia y Castilla y León.

Robles, originaria de León, estará acompañada por el general jefe de la UME, Francisco Javier Marcos Izquierdo, y acudirá a distintas localidades, según ha informado la Delegación del Gobierno en Castilla y León en un comunicado recogido por Europa Press.

En concreto, 1.300 militares están desplegados para colaborar sobre el terreno en labores de extinción de más de una decena de incendios en Galicia, Castilla y León, Asturias, Comunidad Valenciana y Extremadura.

AAGESEN VISITARÁ A EFECTIVOS DE LA BRIGADA FORESTAL EN PINOFRANQUEADO

Asimismo, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, visitará mañana a los efectivos de la brigada forestal (BRIF) de Pinofranqueado (Cáceres) que están trabajando en la extinción de incendios en Extremadura y Castilla y León.

Al término de la visita, atiende a los medios de comunicación, de acuerdo con la agenda del Gobierno.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ibercaja subraya el "firme compromiso" de Lambán con el interés general y una "lealtad institucional ejemplar"

Ibercaja subraya el "firme compromiso"

Alegría (PSOE) lamenta el fallecimiento de Lambán y destaca la "huella imborrable" que ha dejado en Aragón"

Alegría (PSOE) lamenta el fallecimiento

Azcón expresa su reconocimiento y gratitud a Lambán por su "noble dedicación" al servicio de los aragoneses

Azcón expresa su reconocimiento y

Yolanda Díaz participa en una marcha por Praia América, en Nigrán (Pontevedra), en apoyo a Palestina

Yolanda Díaz participa en una

(AMP) Sánchez llama a Rueda, Mañueco y Guardiola para interesarse por los incendios y las CCAA le piden más medios

(AMP) Sánchez llama a Rueda,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Palacios de Jamuz, el pueblo

Palacios de Jamuz, el pueblo leonés de 60 habitantes que ha arrasado el fuego: “No se aguantaba la humareda, ha sido terrorífico”

Cuatro militares de la UME heridos en el incendio de Yeres: tres de ellos sufren varias quemaduras

Javier Lambán, el histórico dirigente aragonés que denunció que el PSOE de Sánchez es un “páramo” para las voces críticas

El abuso de las aerolíneas en plena crisis: los incendios cortan los trenes y los vuelos a Galicia se disparan a más de 400 euros

Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón, a los 67 años

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Una notaria alerta sobre los peligros de sacar dinero de una cuenta antes de que fallezca el titular: “Puede meterte en un buen lío con Hacienda”

DEPORTES

Cesc Fàbregas explica cuál es

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”

Franco Mastantuono, la nueva perla argentina del Real Madrid: cuánto ha costado, su relación con Messi y el Barcelona o el motivo de su dorsal