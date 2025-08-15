Espana agencias

La bolsa española abre este viernes pese a la festividad de la Asunción de la Virgen

Pese a ser día de celebración nacional, los principales parqués del país inician operaciones con normalidad este 15 de agosto, manteniendo su calendario habitual establecido por BME y ajustado a estándares europeos

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 15 ago (EFECOM).- Las cuatro bolsas españolas (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia) y el mercado de renta fija nacional abren este viernes, 15 de agosto, pese a ser festivo por la Asunción de la Virgen, según el calendario del mercado bursátil fijado por Bolsas y Mercados Españoles (BME).

Para las sesiones de la renta variable de 2025, el mercado español cuenta este año con seis festivos, los mismos que en 2024.

La Bolsa española ya cerró el 1 de enero (Año Nuevo), el 18 de abril (Viernes Santo), el 21 de abril (Lunes de Pascua) y el 1 de mayo (Día del Trabajador).

Los próximos festivos serán el 25 de diciembre (Navidad) y el jueves 26 de diciembre.

El miércoles 24 de diciembre y el miércoles 31 de diciembre el mercado permanecerá abierto hasta las 14 horas.

Hace veinte años, la Bolsa española abordó una progresiva reducción de sus días festivos para coincidir con los principales parqués europeos. EFECOM

Temas Relacionados

Bolsa españolaBolsas y Mercados EspañolesEFECOMMadridBarcelonaBilbaoAsunción de la VirgenMercado bursátilRenta fijaValenciaEFE

Últimas Noticias

El Gobierno dice que hay 56 aeronaves para la campaña contra incendios y acusa al PP de dar "información falsa"

El Gobierno dice que hay

Mazón agradece al Rey su llamada de apoyo por los incendios en la Comunitat Valenciana

Mazón agradece al Rey su

Ribera advierte del peligro de la falta de preparación y pide gestión territorial y políticas forestales ante incendios

Ribera advierte del peligro de

El PSOE cree que el Gobierno balear tendría que aceptar la condonación de la deuda y "hacer menos caso a Feijóo"

El PSOE cree que el

Cataluña registró un "sensible aumento" de denuncias por violencia de género en 2024, según el TSJC

Cataluña registró un "sensible aumento"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

De los más de 10.000

De los más de 10.000 vecinos desalojados a la lucha contra las llamas en Palacios de Jamuz: “No se aguantaba la humareda, ha sido terrorífico”

Estos son los síntomas que indican que se ha pinchado la rueda del coche, según un mecánico: “Te puede salvar de un apuro”

La DGT advierte sobre los riesgos en carretera por los incendios forestales y la operación salida de agosto: estas son las pautas que debes seguir

El incendio de Ourense corta de nuevo la conexión ferroviaria Madrid-Galicia y obliga a Renfe a trasladar viajeros en autobús: “Ayer fue un desastre, hoy tenían alternativas pensadas”

Dos hombres queman cables para robar el cobre y acaban detenidos por provocar ocho incendios forestales en A Coruña: causaron daños de 20.000 euros

ECONOMÍA

Cuánto cuesta apagar los incendios

Cuánto cuesta apagar los incendios de este verano: las primeras estimaciones calculan más de 500 millones de euros solo para las tareas de extinción

El ‘tardeo’ se convierte en el plan favorito de separados y divorciados mayores de 40 para relacionarse en persona

Triplex de la Once: la jugada ganadora y el resultado del sorteo 5 de este jueves 14 de agosto

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

¿Es más barato irse al extranjero en agosto en vez de viajar por España? El precio de los hoteles nacionales aumentó un 60% en la última década

DEPORTES

El experimento Polgar: un método

El experimento Polgar: un método que convirtió a tres niñas en maestras del ajedrez

Unai Simón y Ángel Torres se suman al Real Madrid y critican que el Villarreal - Barcelona se juegue fuera de España: “Somos el hazmerreír de Europa”

Muere Bernardo Ruiz, un pionero del ciclismo: fue el primer español en subir al podio del Tour de Francia y ganar una etapa del Giro de Italia

Mats Rosenkranz gana el primer set y le descalifican por irse a dar una ducha

El Barça femenino sufre salidas masivas para liberar masa salarial y poder inscribir fichajes del equipo masculino