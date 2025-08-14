Espana agencias

Barbón defiende la acogida de menores migrantes y recuerda la historia migratoria de Asturias

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha reivindicado este miércoles la importancia de entender la migración como un fenómeno presente y no pasado. "Yo creo que no hay que pensar en la migración como algo del pasado, sino como algo del presente", ha manifestado durante un acto en Colombres, destacando que Asturias ha logrado invertir su tendencia demográfica gracias al retorno de emigrantes y sus descendientes.

Barbón ha cargado contra los "discursos xenófobos y racistas" y ha defendido la llegada de menores no acompañados, estableciendo un paralelismo histórico con la emigración asturiana. "¿Qué eran los abuelos y abuelas de Asturias que marchaban con 13 y 14 años a trabajar a México, a Argentina? Eran menores no acompañados, que iban a intentar buscar un futuro mejor", ha comentado.

El líder autonómico ha subrayado la necesidad de ser una "tierra de acogida" frente a la intolerancia. "Hemos sido una tierra de emigración, y por eso ahora tenemos que ser también una tierra de acogida", ha insistido, criticando duramente los discursos que rechazan la llegada de migrantes.

Así, el presidente asturiano ha criticado la hipocresía de quienes critican la llegada de menores migrantes. "¿Nos hubiera gustado que nuestros abuelos los recibieran a pedradas, insultos, llamándoles de todo?", ha reflexionado, destacando la importancia de la empatía y la comprensión en los procesos migratorios

Barbón ha puesto en valor la política de retorno como estratégica para Asturias, recordando que actualmente "vienen muchísimos nietos" a la región. "Esa política de retorno para nosotros es muy importante", ha explicado, situándola como un eje fundamental de su gestión.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

AVT pide a la Audiencia Nacional que prohíba una movilización en Bilbao que reclama "la vuelta a casa" de presos de ETA

AVT pide a la Audiencia

España respalda la propuesta de Macron para una misión de la ONU en Gaza

España respalda la propuesta de

Nueve detenidos en Mallorca en el operativo contra el blanqueo de capitales pasan a disposición judicial

Nueve detenidos en Mallorca en

Sánchez remarca que Ucrania tiene que participar en cualquier decisión sobre su futuro y defiende un alto el fuego

Sánchez remarca que Ucrania tiene

Belarra admite que "es un honor" que EEUU le haya señalado por incitación antisemita al organizar un acto de Palestina

Belarra admite que "es un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un mecánico explica el error

Un mecánico explica el error más común a la hora de evitar que se sobrecaliente el coche: “Se piensan que el va a refrigerar mejor”

Las enfermedades con las que no puedes renovar el carnet de conducir, según la DGT

Feijóo señala las “frivolidades constantes” del Gobierno ante las crisis del país y llama a luchar contra el “terrorismo incendiario”

España supera las 100.000 hectáreas quemadas en 2025: duplica el total del año anterior por la letalidad de los incendios

La playa alicantina de aguas turquesa y arena blanca que está a una hora de Valencia

ECONOMÍA

Comprobar la 6/49: los números

Comprobar la 6/49: los números ganadores del 13 del agosto

Robo de viviendas en verano: qué cubre realmente el seguro de hogar

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Llevan una tarta al restaurante y les dicen que no hay problema, pero luego les cobran 27 euros por “cortarla” en el local

DEPORTES

Íñigo Martínez deja el Barça

Íñigo Martínez deja el Barça para poner rumbo a Arabia y explica el motivo: “Cuando ves la oferta, no te lo crees”

El boxeador australiano Nikita Tszyu recurre a la placenta de su esposa durante la preparación de su próximo combate

El día que Schumacher le jugó una mala pasada a Perry McCarthy en la temida curva Bridge de Silverstone: “Casi me cago encima”

Las cuentas del FC Barcelona llevan al límite de nuevo al equipo: cuatro jugadores sin inscribir y los palcos VIP sin adjudicar

Tsarukyan lanza un nuevo golpe a Topuria: “Le noquearé con mis codos en el primer asalto”