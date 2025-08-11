Espana agencias

PP-A califica de "magnífica" la gestión de emergencia en incendio de la Mezquita: "Se actuó en tiempo y forma"

Por Newsroom Infobae

El vicesecretario de Formación del PP de Andalucía y portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Presidencia del Parlamento andaluz, José Ricardo García, ha defendido este domingo la gestión de la emergencia con motivo del incendio que se desató a las 21,00 horas del viernes en una capilla de la Mezquita de Córdoba y que se sofocó pasada la medianoche.

García ha señalado que "la gestión de los dispositivos de seguridad ha sido magnífica, ha sido como tenía que ser", ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla durante su asistencia al acto de homenaje a Blas Infante en el 89 aniversario de su fusilamiento en agosto de 1936 que organiza la Fundación Blas Infante.

El parlamentario autonómico del PP ha apelado al trabajo previo que se hace con las emergencias a través de las pruebas y simulacros que se realizan para afrontar posibles casos como el ocurrido en la Mezquita de Córdoba, según una nota de este partido.

"No pasa nunca hasta que pasa. Y la verdad es que los profesionales que han atendido esa emergencia han actuado en tiempo y forma y han hecho que los daños en el monumento, que es Patrimonio Mundial de la Humanidad, no hayan ido a más, sino que sigamos manteniendo ese patrimonio y que por supuesto sigamos cuidando lo que es nuestro, gracias a esos profesionales", ha afirmado García.

También ha aludido a la actuación del dispositivo Infoca de la Junta de Andalucía ante el incendio de Tarifa (Cádiz).

"Los mismos profesionales que están atendiendo el dispositivo del Infoca -ha proseguido--, que están cuidando todos y cada uno de nuestros bosques".

Sobre el incendio de Tarifa, ha reivindicado la presencia del consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, "en primera línea, como tiene que estar", así como el trabajo de los profesionales del dispositivo y la inversión en esta materia de la Junta de Andalucía.

EuropaPress

