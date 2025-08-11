Los siniestros en hogares por daños eléctricos y robos suben más del 20 % en verano

Madrid, 11 ago (EFECOM).- Los siniestros en hogares por daños eléctricos suben un 24 % en verano y los robos se incrementan un 22 % en el periodo estival frente al resto de meses del año, según un análisis publicado este lunes por Mutua Madrileña con datos del pasado ejercicio.

En el caso de los daños eléctricos, que representan un 20,4 % del total, las incidencias se producen, sobre todo, por tormentas y caída de rayos que derivan en daños en las instalaciones y aparatos eléctricos.

En cualquier caso, la primera causa de siniestro en verano continúa siendo, al igual que en el resto de meses del año, daños por agua, con una incidencia del 37,65 % sobre el total.

La rotura de cristales es la tercera causa de siniestro (16,62 %) en el período estival.

Los meses de verano son, igualmente, los más propicios para que se produzcan robos en los hogares, ante la llegada de las vacaciones.

Según los datos de Mutua Hogar, son la cuarta causa de siniestro más frecuente y suponen un 6,39 % de todos los siniestros gestionados.

Julio es, en particular, el mes en el que más incidencias por robo se gestionan en todo el año.

El número total de siniestros atendidos por Mutua Madrileña Hogar se ha triplicado en los últimos 10 años, al pasar de los 27.204 siniestros del verano de 2015 a los más de 97.000 registradas en el verano de 2024.

Este aumento viene dado, además de por la mayor frecuencia de las tipologías mencionadas, por el incremento de la cartera, que ya supera las 830.000 pólizas. EFECOM