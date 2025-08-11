La Bolsa de Shanghái sube un 0,34 % y la de Shenzhen, un 1,46 %

Pekín, 11 ago (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái subió hoy un 0,34 % tras sumar 12,42 puntos hasta los 3.647,55.

Por su parte, el parqué de Shenzhen obtuvo 162,75 unidades (+1,46 %) y finalizó con 11.291,43. EFECOM