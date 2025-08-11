Espana agencias

El paquete fiscal aporta 723 millones adicionales de recaudación en el primer semestre

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 11 ago (EFECOM).- El paquete fiscal aprobado a finales del pasado año aportó 723 millones de euros adicionales de recaudación en el primer semestre, procedentes del nuevo impuesto a la banca y el aumento de la tributación del tabaco, de acuerdo a los primeros datos y a falta de que se contabilice el grueso de las medidas.

El último informe de recaudación de la Agencia Tributaria recoge algunos datos sobre el impacto inicial del paquete fiscal, una extensa norma con la que el Gobierno aspiraba a elevar los ingresos públicos en unos 8.000 millones de euros.

Sin embargo, muchas de las medidas todavía no han empezado a reflejarse en la recaudación, ya sea porque no se han liquidado aún o porque afectan a conceptos que no aparecen desglosados en los informes mensuales.

Una de las medidas estrella del paquete fiscal fue la aprobación de un nuevo impuesto sobre los márgenes bancarios para sustituir al gravamen temporal, que en su primer pago fraccionado, efectuado en junio, ha ingresado 566 millones de euros.

Además, se subieron los tipos del impuesto sobre las labores del tabaco, lo que ha permitido recaudar 152 millones adicionales en el primer semestre (elevando el total a 3.280 millones) y se creó un nuevo impuesto especial que grava el líquido de los cigarrillos electrónicos, con el que se han ingresado 5 millones.

El origen del paquete fiscal fue la creación de un impuesto complementario para las multinacionales, un norma que transpone una directiva europea y que pretende garantizar que estas compañías paguen un tipo efectivo de, al menos, el 15 %.

Este nuevo impuesto ya cuenta con un reglamento en vigor y sus modelos de pago, todavía pendientes de aprobación, prevén que la declaración informativa del ejercicio 2024 se presente en junio de 2026 y el impuesto se liquide en julio de ese año, por lo que no tendrá ningún impacto recaudatorio en este ejercicio.

En cambio, hay otras medidas que sí se están aplicando, aunque no hay datos desglosados de su impacto, como la bajada del IVA para los productos de leche fermentada como el yogur, la subida del IRPF para las rentas del capital superiores a 300.000 euros o la bajada del impuesto de sociedades para microempresas.

Más complejo resultará cuantificar el impacto de las modificaciones introducidas en el impuesto de sociedades para neutralizar el impacto de la anulación por parte del Tribunal Constitucional de las reformas del PP sobre este impuesto.

Las medidas implementadas afectan a cuestiones como la limitación en la compensación de las bases imponibles y deducciones por doble imposición, pero no son idénticas a las que fueron anuladas por el Constitucional, que según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hubieran supuesto una pérdida de recaudación de 5.000 millones.

Y aunque no constituye una pérdida de recaudación como tal, hay que tener en cuenta que el paquete fiscal derogó el gravamen temporal sobre las energéticas, que había ingresado 612 millones en el primer semestre de 2024.

Como el gravamen bancario, esta figura tenía una vigencia limitada que no contemplaba recaudación para este año, aunque se barajó la posibilidad de extenderla o de convertirla en un impuesto permanente, algo finalmente descartado por falta de apoyos. EFECOM

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Código 21951887 y otros)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

IU apunta a una "negligencia" del Cabildo tras el incendio de la Mezquita de Córdoba

IU apunta a una "negligencia"

La Fiscalía de Madrid pide investigar a Leire Díez por posible intento de soborno a dos fiscales

La Fiscalía de Madrid pide

Albares remarca que el Gobierno no reconocerá "nunca" la ocupación de Israel de la ciudad de Gaza

Albares remarca que el Gobierno

PSOE-A reivindica a Montero como su principal "valor" y "mejor candidata" y evita especular sobre su salida del Gobierno

PSOE-A reivindica a Montero como

ERC exige al Gobierno promover en la UE el embargo total de armas a Israel y la suspensión del acuerdo de asociación

ERC exige al Gobierno promover
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una familia de Segovia demanda

Una familia de Segovia demanda a Disneyland París por tener atracciones cerradas: la jueza rechaza su solicitud de reembolso al ser “desproporcionada”

“No arriesgaré mi carrera”: un piloto se niega a volar después de que un pasajero fume marihuana en el avión

Más de mil euros por viajes astrales con ayahuasca: desmantelada una organización que anunciaba por internet retiros espirituales con consumo de drogas

Una de las tiendas más emblemáticas de Madrid reabre sus puertas: “Un retail cultural y tecnológico con una trayectoria de más de 30 años”

Un carpintero con parte de un dedo amputado por un accidente laboral no consigue la incapacidad permanente parcial

ECONOMÍA

El fenómeno de los ‘turistas

El fenómeno de los ‘turistas diésel’ en Mallorca, que recorren la isla ‘sin gastar gasolina’: “Cada vez menos personas alquilan sombrillas y tumbonas”

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 11 agosto

El consejo de un experto inmobiliario: “Nunca firmes un contrato de alquiler sin esta cláusula, y esto vale tanto para propietarios como para inquilinos”

Por qué el precio del alquiler no deja de subir en España, según un inversor inmobiliario: “Ya destinamos más del 40% del sueldo, otros países ni el 25%”

DEPORTES

‘Las del bombo’ o ‘las

‘Las del bombo’ o ‘las que iban a durar cuatro días’: las aficionadas del Getafe que formaron la primera peña femenina de Madrid

Álvaro Morata y Alice Campello vuelven definitivamente a Italia: el acuerdo multimillonario del futbolista con el COMO

La UEFA paga casi 11 millones de euros a los clubes de Rusia: varios equipos de Ucrania no los reciben por estar en “zona de operaciones militares”

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol