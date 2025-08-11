El Gobierno de Aragón remite a la Fiscalía un informe sobre irregularidades del alcalde de Aguarón (Zaragoza)

El Gobierno de Aragón ha enviado a la Fiscalía Provincial de Zaragoza un informe sobre las presuntas irregularidades del alcalde de Aguarón y presidente de la Comarca Campo de Cariñena, Lucio Cucalón, que recoge, entre otras cuestiones, adjudicaciones con una empresa con la que mantiene "estrechos vínculos" y que ha recibido 235.000 euros del Ayuntamiento y casi 30.000 de la entidad comarcal.

En dicho escrito, la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón, en el ejercicio de las funciones de tutela jurídica y financiera de las entidades locales aragonesas, basándose en los informes del secretario-interventor de Aguarón y en su labor investigadora propia, recoge en varios puntos la relación de adjudicaciones de contratos y gastos que "pueden exceder del ámbito de la irregularidad administrativa", por lo que entiende que procede que los órganos correspondientes estudien y analicen sin pudieran ser constitutivos de delito penal.

Lucio Cucalón es alcalde de Aguarón y presidente comarcal por el PSOE, aunque este partido anunció el pasado 10 de junio, tras conocerse las investigaciones en las que estaba inmerso y que recoge ahora este informe, que lo había expulsado.

El informe concluye que se habrían adjudicado de manera irregular contratos por valor de 235.000 euros, el 22% del presupuesto municipal de Aguarón, en el ejercicio de 2024, a favor de una mercantil con la que Cucalón mantiene "estrechos y variados vínculos".

Se trata del contrato de obras de implantación de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en edificios municipales con fondos procedentes de una subvención otorgada por la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y, al menos, 21 contratos menores al margen de todo procedimiento administrativo.

CONTRATOS EN CUESTIÓN

La Dirección General apunta que el primero de esos contratos, por valor de 109.234,55 euros, IVA incluido, ya ha sido declarado nulo de pleno derecho por el Consejo Consultivo de Aragón tras detectar "graves irregularidades", por lo que ha apremiado al Ayuntamiento a conceder dicho contrato a la otra empresa que participó en el concurso y que debería haber resultado adjudicataria.

Además, dicha empresa --Electra Aguarón SL-- ha cobrado otros 85.000 euros al margen de procedimiento administrativo alguno "entre averías y alumbrado público", según describe la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento.

De igual modo, en el ámbito de la Comarca Campo de Cariñena se ha observado la existencia de otro contrato menor sin la debida publicidad exigida por ley y con dos ofertas que tienen vinculación societaria con el presidente de la entidad comarcal, además de otros pagos directos sin concepto especificado.

La Dirección General ha señalado que Cucalón es primo segundo de uno de los socios de la empresa y mantiene "amistad manifiesta" con otros de ellos, que tienen su compañía domiciliada en el mismo municipio de Aguarón.

DIETAS Y GASTOS INJUSTIFICADOS

El escrito remitido por la Dirección General de Administración Local a la Fiscalía Provincial de Zaragoza se hace eco también de la percepción periódica y con carácter mensual por parte de Lucio Cucalón de una serie de dietas e indemnizaciones por desplazamientos que ascienden a 11.850 euros con cargo al Ayuntamiento hasta enero de 2025, además de "numerosos gastos protocolarios sin justificar" en el ámbito de la comarca. Entre ellos, dos comidas por valor de 3.261 y 1.883 euros, respectivamente, sin que se haya podido determinar a qué atención protocolaria corresponde.

"Se trata de comidas recurrentes sin informes justificativos y que, según apuntes contables, se habrían celebrado, en muchas ocasiones, junto a los consejeros comarcales, muchos de los cuales niegan haber estado en esas comidas", han asegurado desde el Gobierno autonómico, que ha añadido que "ni las cuantías ni su justificación se ajustan a derecho, por lo que se cobraron indebidamente".

Para el Gobierno de Aragón, "llama la atención" también que el alcalde aguaronero justificase gastos de desplazamientos a la propia Dirección General de Administración sin que conste reunión alguna "ni con su directora ni con ninguno de los técnicos".

Lo mismo sucede con gastos relativos a otras inexistentes reuniones en la Dirección General de Protección Civil y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias.

Además, según el informe, práctica de cobrar gastos de manera injustificada por parte de Lucio Cucalón se podría haber producido también en su condición de presidente de la Comarca Campo de Cariñena.

"Se detecta falta de control por parte de los servicios técnicos", señala el escrito remitido a Fiscalía, en el que se apunta algún caso concreto: "El pago a Farmacia Sargadoy, cuya factura responde a un ticket en Trasiego Ron Club, sito en Madrid". Aparecen también gastos protocolarios superiores a 3.000 euros en botellas y estuches de vino sin haber acreditado destino y finalidad pública.

DIFICULTADES PARA EJERCER EL CONTROL Y LA TUTELA

En el cuarto y último de los puntos del informe de la Dirección General de Administración Local se constatan las dificultades que se están encontrando para cubrir la plaza de Secretaría e Intervención de la Comarca y del Ayuntamiento.

"Al menos, en la actualidad, la Intervención de la Comarca se está ejerciendo por una funcionaria accidental, pero la Secretaría tanto de la Comarca como la secretaría-intervención del Ayuntamiento de Aguarón permanecen vacantes", recoge literalmente el escrito, en el que se apunta, además, que "se desconoce quién está validando con su firma la supervisión de los pagos y el ajuste a la legalidad necesarios para el correcto funcionamiento de estas entidades locales, función reservada a habilitados nacionales".

Por otra parte, la Dirección General hace saber a la Fiscalía de la existencia de un informe del secretario-interventor de Aguaron que revela la recepción de facturas mensuales por "asesoramiento jurídico permanente" con la empresa Web Asesores por valor de casi 28.000 euros, gastos que también se reproducen en la Comarca provenientes de la misma compañía y que exceden en cantidad y plazo propios de los contratos menores por los que han sido adjudicados, suponiendo una irregularidad administrativa.

Por todo lo anterior, la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón trasladó informe y documentación acreditativa a la Fiscalía Provincial de Zaragoza el pasado viernes, 8 de agosto de 2025.